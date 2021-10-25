Российским пенсионерам напомнили о крупной единовременной выплате по линии ПФР

Москва, 25 октября. Пожилые россияне после достижения пенсионного возраста могут получить выплаты. Юрист Алена Симонова разъяснила порядок предоставления денежного довольствия.

О полагающихся гражданам деньгах напоминали и в Пенсионном фонде России. Там отметили, что начисление средств будет осуществляться единовременно. Речь идет о накопительной пенсии, уточняет KONKURENT.RU. В настоящий момент выплаты доступны женщинам, рожденным в период с 1957 по 1966 год, и мужчинам 1953–1966 годов рождения.

При этом существует условие начисления выплаты: россияне должны были делать взносы накопительной части пенсии по старости с 2002 по 2004 год. Деньги можно получить двумя способами: если сумма таких сбережений не превышает 5% от страховой пенсии, выплата окажется единовременной. Если же на счету пенсионера накопилось больше средств, надбавку будут переводить каждый месяц.

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева ранее заявила, что пенсионеры могут получить единовременную выплату в 15 тысяч рублей в качестве компенсации за быстрый рост инфляции. Это возможно при условии, что Минэкономразвития РФ не будет менять данные официальной инфляции.

Пенсионерам, которые работали в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним областях, полагается ежемесячная фиксированная выплата к страховой пенсии. Ее размер составляет 3022 рубля, напоминает «ФедералПресс».