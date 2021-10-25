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Сын 83-летнего Вячеслава Зайцева прокомментировал госпитализацию модельера
Общество
Сын 83-летнего Вячеслава Зайцева прокомментировал госпитализацию модельера
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 25 октября. Известный российский модельер Вячеслав Зайцев попал в больницу из-за ухудшения состояния. Его сын Егор Зайцев заявил, что кутюрье был госпитализирован в одну из московских клиник без его ведома.

Дизайнер попал в больницу, где будет проходить комплексное лечение. Егор Зайцев не знает, в какой именно клинике лежит отец, поскольку госпитализацией занимаются другие люди.

«По моим сведениям, он лежит в больнице какой-то, куда его недруги наши постоянно укладывают. У нас к нему доступа нет. Они нам сорвали показ недели моды», — приводит РЕН ТВ слова сына кутюрье.

Егор Зайцев отмечает, что окружение дизайнера периодически отправляют его в дорогостоящие клиники, после которых его отцу становится только хуже. По его мнению, за очередным лечением стоит представитель Вячеслава Зайцева Николай Головин, который хочет добиться признания невменяемости, чтобы оформить опеку над звездой российской моды.

В конце лета в Сети уже появлялись известия о госпитализации тяжелобольного дизайнера. Из-за проблем с передвижением он отправился в реабилитационный центр, где прошел курс массажа и физио- и эрготерапию.

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здоровье госпитализация зайцев
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