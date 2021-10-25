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Политолог Сатановский: США «затроллили» Польшу решением о выдаче россиянам виз в Варшаве

  /   Обновлено: 25 октября 2021 11:55
Политика
Политолог Сатановский: США «затроллили» Польшу решением о выдаче россиянам виз в Варшаве
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 октября. Решение Госдепартамента США о выдаче неиммиграционных виз гражданам России в столице Польши Варшаве — это акт политического троллинга, вот только его жертвой оказалась далеко не Москва. К такому выводу пришел политолог и журналист Евгений Сатановский в личном Telegram-канале «Армагеддоныч».

По мнению эксперта, присвоение РФ статуса Homeless Nationality обернулось политическим ударом в первую очередь по Варшаве. Как шутит Сатановский, в Белом доме, видимо, до сих пор думают, что Польша — это часть России.

«Высказали тут коллеги интересную мысль, насчёт того, что возможно, идея Госдепартамента США насчёт того, что граждане России должны отныне получать американские визы в Варшаве, происходит оттого, что американские дипломаты продолжают, как и до 1917 года, считать Варшаву русским городом. Мы-то думаем, что они нас троллят, а это на самом деле троллят не нас, а поляков! Тогда, конечно, совсем другое дело. Тогда пожалуйста», — раскрыл неожиданные последствия решения Вашингтона авторитетный политолог.

Политолог Сатановский: США «затроллили» Польшу решением о выдаче россиянам виз в Варшаве
wikimedia.org / NVO / CC BY-SA 3.0

Если же говорить о ситуации серьезно, считает Сатановский, то поведение США и стран коллективного Запада абсолютно попадает под нарратив о провокациях и попытках «зацепить» Москву. Сатановский считает, что каждым своим решением Вашингтон повышает ставки и хочет вывести Кремль из себя. Для этого в ход идут все инструменты: «визовые удары», санкции, приведение к власти праворадикальных сил в соседних государствах. Однако Москва не торопится переходить на ответную агрессию, что только сильнее выводит из себя команду президента США Джо Байдена, указал журналист.

«Не мычим, не телимся, все газом торгуем и торгуем. Опять же, они для чего с этой стороны зашли, все "Северный поток - 2" тормозят? Чтобы мы от поставок отказались, что ли? Чушь. Не случайно Америка свой газ в Европу практически не поставляет. Просто для устойчивости наших поставок там абсолютно необходимы военные базы, которые Горбачев с Ельциным вывели. Как их вернуть? Да только взбесить наше начальство до последней степени. Вот они и стараются», — обозначил политолог.

Поводом для высказывания Евгения Сатановского стало изменение порядка выдачи виз гражданам Российской Федерации. Как пишет НСН, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Госдепа «адом и садизмом» в отношении простых граждан. Ранее Захарова также выступила против дискриминации российских СМИ за рубежом.

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