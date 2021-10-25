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Власти Москвы будут следить за соблюдением режима самоизоляции
Общество
Власти Москвы будут следить за соблюдением режима самоизоляции
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 25 октября. По указу мэра Москвы в целях борьбы с коронавирусной инфекцией с 28 октября по 7 ноября 2021 года должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций, кроме тех, которые обеспечивают функционирование городской инфраструктуры. В период действия антиковидного режима также будет усилен контроль за соблюдением всех предписаний. Надзор за исполнением ограничений теперь будет осуществляться не только путем очных проверок, но и при помощи видеофиксации уличными камерами наблюдения, путем отслеживания постов в социальных сетях.

Как рассказал изданию Life.ru источник, близкий к столичному МВД, на сегодня в Москве более 180 тысяч объектов, генерирующих видеопоток, в основном это камеры, установленные на жилых домах (почти на каждом подъезде), в парках, магазинах и других общественных местах. Все данные в режиме реального времени обрабатываются системой распознавания лиц компании NtechLab, которая позволяет с большой точностью узнавать любого человека, даже если он в маске.

Власти Москвы будут следить за соблюдением режима самоизоляции
Невские Новости / Анастасия Барашкова

Изначально система слежки была разработана исключительно для поиска преступников, но после ее успешного апробирования для гражданских целей в ходе Чемпионата мира по футболу — 2018 было принято решение применять ее в качестве постоянной системы мониторинга с февраля 2020 года. Теперь, когда гражданин появляется в неположенном месте или без маски, ему теоретически может прийти письмо со штрафом.

Напомним, с 8 ноября для пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями (за исключением вакцинированных) планируется приостановить бесплатный проезд в общественном транспорте, что однозначно уменьшит возможность заражения. Всем желающим посетить культурно-массовые мероприятия вновь понадобятся QR-коды, что также можно назвать хорошим стимулом сделать прививку.

Риск получить штраф достаточно велик. За нарушение режима самоизоляции может быть назначен штраф в размере до 40 тысяч рублей, а если это повлекло вред здоровью человека или его смерть — до 300 тысяч рублей. Для юридических лиц ответственность строже — штраф до полумиллиона рублей.

Ранее ФАН публиковал высказывания жителей Ялты о вакцинации и жестких антиковидных мерах в Крыму. На полуострове особая система доступа в общественные места действует с 25 октября.

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