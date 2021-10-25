Зима — именно то время года, которое проверяет на прочность не только новоиспеченных выпускников автошкол, впервые севших за руль без инструктора, но и бывалых автовладельцев. Причем это касается не только навыков безопасного вождения автомобиля по заснеженной и скользкой дороге, но и элементарных правил ухода за машиной. Не говоря уж о том, что каждый водитель, безусловно, хотя бы раз в жизни сталкивался (или непременно столкнется) с тем, что машина отказывается заводиться в мороз. Как известно, упрямые люди учатся на собственных ошибках, а умные — прислушиваются к советам профессионалов, таких как автомобильный эксперт, технический директор сети автосалонов Максим Рязанов. Сегодня вместе с ним мы разбираемся, в чем состоят особенности запуска двигателя внутреннего сгорания автомобиля в морозы, как быстро и безопасно «разбудить» аккумуляторную батарею, нужно ли заводить машину зимой, если она не эксплуатируется, и как снизить вероятность отказа автомобиля заводиться в холодное время года.

Федеральное агентство новостей /

Готовь сани летом

Начнем мы, пожалуй, с последнего вопроса — какие меры профилактики можно предпринять, чтобы ваша машина исправно заводилась по первой необходимости, невзирая на зимнюю стужу. Летом, конечно, думать об этом рановато, а вот поздней осенью — в самый раз. Позаботиться о подготовке автомобиля к зиме помогут следующие манипуляции.

Подлейте в АКБ дистиллированную воду и протрите его, а еще лучше — почистите клеммы наждачной бумагой и закрутите их посильнее. Если аккумулятор уже достаточно старый, разумнее будет до наступления стойких холодов заменить его на свежий.

Замените моторное масло на новое — желательно менее вязкое. Это может быть синтетика с маркировкой 0W или 5W либо полусинтетика.

Проверьте свечи зажигания на наличие нагара и при необходимости замените их на новые.

Убедитесь в том, что ремешок генератора не проскальзывает.

Проверьте, чтобы трубки, идущие от впускного тракта к другим узлам, были целостными, а места их соединения — плотными.

Приобретите для облегчения пуска любую специализированную аэрозоль типа «быстрый старт», или в простонародье — «пшикалку». Состав необходимо встряхнуть, а затем впрыснуть в карбюратор либо впускной коллектор в течение 2–3 секунд.

Не забудьте залить «незамерзайку» в бачок стеклоомывателя. Конечно, в мороз такая жидкость не особенно нужна, однако если она замерзнет, то каналы ее прохождения могут повредиться.

Заранее положите в багажник буксировочный трос и провода прикуривателя АКБ.

Основные причины зимних «капризов» автомобиля

Аккумулятор. Именно он является главным виновником того, что машина отказывается заводиться. Недаром в сильные морозы эксперты рекомендуют снимать его и уносить на ночь в помещение. Конечно, это довольно утомительно, особенно если речь идет об автоледи. Так что альтернативным вариантом станет приобретение нового АКБ или, если позволяют денежные средства, гаража для авто: в закрытом помещении, даже если оно не отапливается, устройство будет хранить заряд гораздо лучше.

Именно он является главным виновником того, что машина отказывается заводиться. Недаром в сильные морозы эксперты рекомендуют снимать его и уносить на ночь в помещение. Конечно, это довольно утомительно, особенно если речь идет об автоледи. Так что альтернативным вариантом станет приобретение нового АКБ или, если позволяют денежные средства, гаража для авто: в закрытом помещении, даже если оно не отапливается, устройство будет хранить заряд гораздо лучше. Некачественное топливо. Бензин ненадлежащего качества — это настоящее бедствие для машины, особенно в морозные дни.

Бензин ненадлежащего качества — это настоящее бедствие для машины, особенно в морозные дни. Уровень бензина. Автомобиль может «капризничать», если уровень топлива в бензобаке составляет больше 2/3 его объема. Это увеличивает количество вредного конденсата, выводящего из строя провода и трамблер.

«Также распространенными причинами того, что автомобиль не заводится при минусовых температурах, являются: плохой контакт клемм и аккумулятора, выход из строя свеч зажигания и стартера, разрегулировка системы зажигания, чрезмерная густота моторного масла и нарушение подачи топлива. Причем это никак не связано с маркой и моделью автомобиля, все зависит от того, насколько правильно вы эксплуатируете транспортное средство», — добавляет Максим Рязанов.

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Как правильно заводить автомобиль зимой?

Итак, перед тем, как запустить ДВГ зимой, следует «разбудить» аккумуляторную батарею.

«Если АКБ проверялась при подготовке транспортного средства к зиме и уровень электролита в ней достаточен, поможет на несколько секунд включить один из источников потребления электричества — магнитолу или печку — или поморгать фарами, — комментирует Максим Рязанов. — Если же до этого аккумулятор разряжался или вы давно его не меняли, необходимо снять его с автомобиля и отнести в теплое помещение для прогрева».

Прогрев АКБ, мы выключаем печку, магнитолу и фары, а затем выжимаем сцепление и начинаем заводить автомобиль. Если вы — обладатель машины с инжекторным двигателем, то на газ нажимать не нужно. Когда двигатель запущен, не спеша отпускаем сцепление и держим скорость нейтральной не менее двух минут. Если машина наделена карбюраторным двигателем, то его следует прогревать не менее 10–15 минут и лишь после этого трогаться с места.

«Недолгий прогрев на холостом ходу, а затем — постепенное движение в течение еще нескольких минут при минимальной нагрузке», — продолжает наш эксперт.

Очень часто с первого раза двигатель не заводится, однако следует знать, что слишком долго гонять стартер не рекомендуется.

«Основное правило при заводе бензинового автомобиля в мороз — не прокручивать стартер дольше десяти секунд за один раз. Если машина так и не завелась, стоит выключить зажигание, подождать 2–3 минуты и только потом пытаться запустить ДВГ снова, — предупреждает Максим Рязанов. — Дизельные автомобильные моторы, наоборот, не нуждаются в отдыхе — их необходимо заводить с одного поворота ключа. Так или иначе, вне зависимости от того, насколько быстро завелось авто, стоит дать ему время прогреться и дополнительно не нагружать работой кондиционера или печки, аудиосистем и фар».

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Те, кто когда-либо водил машину на севере, знают, что при морозе до 40 или 50 градусов машину желательно греть с периодичностью 2–3 часа, иначе наутро вы рискуете никуда не уехать. Для тех, кому позволяют финансы, хорошим выходом может стать приобретение специального устройства с возможностью программирования в зависимости от времени простоя машины или температуры воздуха на улице. Оно будет поддерживать двигатель вашего железного коня в состоянии готовности, даже когда вы спите. И, безусловно, в экстремально морозных условиях водителю неплохо помогают антифрикционные присадки в двигатель, полусинтетическое масло, ночная транспортировка АКБ в тепло и уже упомянутые «пшикалки».

Кроме того, стоит отметить, что для автомобиля в студеную пору есть два категорических «нельзя»: первое — мыть, и второе — оставлять на ночь на «ручнике». В противном случае вы столкнетесь не только с проблемой запуска ДВГ, но и с заледенелыми замками и примерзшими тормозными колодками.

Нужно ли в мороз заводить и греть машину, если не ездишь?