Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 12:40
12:39
Общество
Диетологи Бурак и Манакер рассказали о правильном употреблении кофе без вреда для здоровья
12:36
Происшествия
Краснодарский суд оставил в силе арест Андрею Пивоварову
12:35
Происшествия
Момент крушения легкомоторного самолета в Подмосковье попал на видео
12:35
Политика
Парламент Татарстана не поддержал предложение о переименовании должности главы региона
12:34
Армия
Военный эксперт Коротченко перечислил основные отличия пистолета Лебедева от «Макарова»
12:33
Экономика
Песков: введенные меры поддержки россиян и бизнеса продолжают работать
12:31
Шоу-бизнес
Звезда «Бедной Саши» Юлия Чернова оставила карьеру в кино ради преподавания
12:31
Общество
Пермяки разместили флаг Кубы на Эльбрусе ко Дню независимости республики
12:31
Экономика
Свыше 77 тысяч россиян получат выплаты к 80-й годовщине открытия Дороги жизни
12:30
Политика
Политсоветник Маркелов назвал возможные причины рекордного обвала рейтинга Байдена
Все новости

Вирусолог Тимаков назвал процент поддельных сертификатов о вакцинации в России

  /   Обновлено: 25 октября 2021 12:38
Общество
Вирусолог Тимаков назвал процент поддельных сертификатов о вакцинации в России
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Щербакова

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН озвучил предполагаемое число поддельных сертификатов о вакцинации в России.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что до 80% людей, которые тяжело заболели коронавирусом и уверяют, что привиты «Спутником V», на самом деле купили свои сертификаты. Вирусолог Тимаков с ним согласился.

«Я поддерживаю слова Александра Гинцбурга. Большая часть из тех, кто заболел, — с купленными сертификатами. Я знаю очень много людей, которые действительно купили сертификаты. И я боюсь, что процент реально вакцинированных гораздо меньше, чем по данным статистики. Купленных сертификатов 10–30% — в зависимости от региона», — высказал свое мнение Евгений Тимаков.

Вирусолог Тимаков рассказал, сколько купленных сертификатов о вакцинации в России
pixabay.com /

По мнению собеседника ФАН, все те, кто купил сертификаты, прекрасно понимают, что у них нет никакого иммунитета. Они просто считают, что вакцина не работает и что они все равно переболеют в легкой форме. При этом, по данным медиков, каждый пятый пациент — с тяжелой госпитализацией.

«Они играют в лотерею. В лотерею, где шансов выиграть очень мало», — добавляет Тимаков.

Эксперт уверен, что рано или поздно иммунитет будет приобретен. Только кто-то сделает это через прививку, а кто-то — через болезнь. Этот процесс будет растянут по времени, но и он закончится.

Ранее ФАН писал, что коронавирус в России помолодел: все больше детей попадают в отделения больниц. У некоторых болезнь протекает тяжело, еще и с выраженными клиническими проявлениями.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Вирусолог Тимаков назвал процент поддельных сертификатов о вакцинации в России
вакцинация коронавирус тимаков спутник V
Комментировать