Вирусолог Тимаков назвал процент поддельных сертификатов о вакцинации в России

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН озвучил предполагаемое число поддельных сертификатов о вакцинации в России.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что до 80% людей, которые тяжело заболели коронавирусом и уверяют, что привиты «Спутником V», на самом деле купили свои сертификаты. Вирусолог Тимаков с ним согласился.

«Я поддерживаю слова Александра Гинцбурга. Большая часть из тех, кто заболел, — с купленными сертификатами. Я знаю очень много людей, которые действительно купили сертификаты. И я боюсь, что процент реально вакцинированных гораздо меньше, чем по данным статистики. Купленных сертификатов 10–30% — в зависимости от региона», — высказал свое мнение Евгений Тимаков.

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По мнению собеседника ФАН, все те, кто купил сертификаты, прекрасно понимают, что у них нет никакого иммунитета. Они просто считают, что вакцина не работает и что они все равно переболеют в легкой форме. При этом, по данным медиков, каждый пятый пациент — с тяжелой госпитализацией.

«Они играют в лотерею. В лотерею, где шансов выиграть очень мало», — добавляет Тимаков.

Эксперт уверен, что рано или поздно иммунитет будет приобретен. Только кто-то сделает это через прививку, а кто-то — через болезнь. Этот процесс будет растянут по времени, но и он закончится.

Ранее ФАН писал, что коронавирус в России помолодел: все больше детей попадают в отделения больниц. У некоторых болезнь протекает тяжело, еще и с выраженными клиническими проявлениями.