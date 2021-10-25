«Точка на карте». Псков

В объективе наших камер — древнейший город России, памятник древнерусского зодчества с 2000-летней историей.

Когда точно был основан этот город, неизвестно. Первое упоминание крепости у «смолистой воды» появилось в 903 году, а название происходит от древнерусского слова «плесъ» — части реки между двумя излучинами. Это Псков.

Сегодня Псков — это крупный город в Северо-Западном федеральном округе России, административный центр Псковской области.

Что интересного можно увидеть здесь и какие уникальные достопримечательности располагаются в городе, вы узнаете из нового выпуска трэвел-программы «Точка на карте».