Юлия Барановская похвасталась успехами в танцах на шесте

Москва, 25 октября. Телеведущая Юлия Барановская увлеклась новым хобби — танцами на пилоне. Звезда программы «Мужское/женское» призналась, что превзошла собственные ожидания.

Юлия Барановская отправилась на первый пробный урок танцев на шесте. Звезда тщательно подготовилась к тренировке: убрала волосы в хвост и надела обтягивающие шорты и топ спортивного кроя, который подчеркнул подтянутую фигуру теледивы. Вскоре Барановская поспешила показать первые успехи занятия с тренером в Instagram.

«Первое занятие. Оказывается я плохо знаю свое тело! Оно может больше, чем думает мой мозг», — похвасталась телеведущая.

Барановская также поблагодарила тренера за поддержку. По ее словам, наставник смотрел на ученицу, не скрывая восхищение.

Пост Барановской мгновенно привлек внимание подписчиков. Певица Валерия была удивлена успехами телезвезды, а Ирина Безрукова горячо поддержала новое хобби артистки. Кроме того, внимание фолловеров привлекла спортивная форма Барановской, передает kp.ru. «Вот это мама троих детей!» — с восторгом отметили подписчики.

Барановская успевает совмещать карьеру с воспитанием детей от футболиста Андрея Аршавина. Звезда болезненно отреагировала на эту тему в шоу «Модный приговор», когда замахнулась кулаком на ведущего Андрея Васильева в ответ на реплику про «брошенных» женщин.