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Читатели The American Conservative: свободолюбивые американцы будут эмигрировать в Россию
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Политика
Читатели The American Conservative: свободолюбивые американцы будут эмигрировать в Россию
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 25 октября. Пророчество президента России Владимира Путина о большевистском будущем США заставляет задуматься о переезде в бывший СССР. Такими переживаниями делятся читатели портала The American Conservative.

Поводом для бурного обсуждения в комментариях стало выступление российского лидера на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Путин заметил, что Соединенные Штаты поразила та же болезнь, что когда-то пережила Россия — засилье извращенных левых идей. Как отметили пользователи, Владимир Путин умнее любого президента США со времен республиканца Рональда Рейгана.

«Левые собираются убить курицу, несущую золотые яйца… Они контролируют средства массовой информации, системы образования и всю поп-культуру», — считает читатель dbassman27.

«Путин говорит своим соотечественникам, что, хотя они "проиграли" холодную войну, они излечились от страшной болезни, жертвами которой теперь становятся американцы», — согласился с предыдущим комментатором St. Jerome's Lion.

Читатели The American Conservative: свободолюбивые американцы будут эмигрировать в Россию
kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Как пишут читатели The American Conservative, вполне возможно, что история полувековой давности совсем скоро повторится в обратную сторону.

«Невероятно, но лидер бывшего СССР предостерегает от большевистских тенденций на Западе... Может наступить то время, когда свободолюбивым людям нужно будет эмигрировать в бывший Советский Союз», — предупредил John10.

В справедливости и честности суждений Путина кроется и причина столь неприкрытой агрессии к нему со стороны Белого дома. Как отмечают американские пользователи, в США образ российского лидера упрощают и искажают до картонного комиксного злодея именно потому, что он без смягчений говорит всю правду о деградации коллективного Запада.

«Когда русские правы, они правы максимально. Владимир Путин — почти злодей из комиксов вашингтонского истеблишмента. Одна из причин его демонизации заключается именно в том, что он делает такие вещи и публично диагностирует, что не так в Америке», — отметил читатель ElCristeroAmericano.

«Кто хочет разжигания конфликта с Россией? Определенно, это не американский народ! Мы совершенно не заинтересованы в этом!» — подвел черту под интернет-дискуссией комментатор Patrick Constantine.

Именно Соединенные Штаты Америки приложили руку к тому, чтобы Россия и Путин стали такими, какие они есть сейчас, считает телеканал CNN. Возможно, если бы Белый дом не демонизировал персону российского лидера, Москва бы сейчас не набирала силу и не выступала против Вашингтона на мировой арене столь открыто. Такая недальновидная политика как на внешней, так и внутренней арене, пишет НСН, обернулась рекордным падением рейтингов президента США Джо Байдена.

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