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Следствие вмешательства США: Шугалей объяснил переворот в Судане провалом проамериканской политики
Весь мир
Следствие вмешательства США: Шугалей объяснил переворот в Судане провалом проамериканской политики
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Переворот в Судане стал следствием вмешательства Соединенных Штатов в дела восточноафриканской страны. Об этом заявил российский социолог и президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Сегодня утром в Судане произошел государственный переворот. Премьер-министр Абдалла Хамдок и несколько представителей переходного правительства находятся под арестом. Ожидается выступление председателя Суверенного совета генерала Абдель Фаттах аль-Бурхана с комментариями о происходящем в стране.

Сегодняшним событиям предшествовала эскалация протестов населения: с 16 октября в правительственном квартале граждане организовали сидячую забастовку. Ее главным требованием являлась отставка Совета министров во главе с Хамдоком и продолжение демократического курса. На востоке Судана уже пятую неделю протестуют племена беджа. Они заблокировали национальные трассы, аэропорт и порты в главном морском хабе страны — Порт-Судане. Таким образом, столица Судана — Хартум — оказалась фактически отрезана от водного сообщения.

Главной причиной масштабных протестов стала провальная экономическая и социальная политика в Судане на протяжении последних двух лет. Государство погрузилось в глубокий социально-экономический кризис из-за навязанных МВФ реформ (отменены субсидии, девальвирована национальная валюта, происходит масштабное административное перераспределение собственности в стране, фиксируется галопирующая инфляция). При этом отчаянно бедственное положение подавляющего большинства населения державы игнорировалось и переходной властью, и их западными консультантами.

Следствие вмешательства США: Шугалей объяснил переворот в Судане провалом проамериканской политики
Федеральное агентство новостей /

Отражением социальной катастрофы, созданной проамериканскими политиками в Судане, являются результаты последних соцопросов, по которым в топе наиболее актуальных проблем для населения стали дефицит хлеба, муки, медикаментов, рост цен на товары и услуги, безработица. Проблему коррупции отметило подавляющее большинство опрошенных.

По мнению Максима Шугалея, переворот явился следствием вмешательства Соединенных Штатов в дела Судана.

«Судан в очередной раз стал печальным примером того, к чему приводит вмешательство Соединенных Штатов Америки в дела иностранного государства, которое находится за много тысяч километров от Америки. В среднесрочной перспективе ситуация может развиваться по-разному. Конечно, хотелось бы, чтобы в Судане не реализовался «афганский сценарий» затяжной гражданской войны и деградировавшего государства», — прокомментировал ситуацию глава ФЗНЦ Максим Шугалей.

По словам Максима Шугалея, США пытаются создать в публичном пространстве видимость поддержки населением демократических реформ, поскольку объективные данные свидетельствуют о глубоком кризисе в суданском обществе и недовольстве народа тотальной коррупцией чиновников и всем происходящим при участии Штатов. В то же время в западных СМИ распространялась информация о массовых митингах в поддержку премьер-министра Хамдока.

«Все это в 100 раз усиливается средствами массовой информации, которые транслируют фейковые данные о митингах в поддержку коррупционного правительства Хамдока. На этом фоне американская сторона пыталась заключать некие соглашения с правительством. А людям сейчас детей кормить нечем, им там хлеб нужен, а не демократия. Поэтому произошел социальный взрыв, это естественная реакция населения. У суданцев лопнуло терпение», — добавил Максим Шугалей.

Ранее о недопустимости вмешательства США в дела Судана и о существующей в стране социальной напряженности говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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судан переворот шугалей
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