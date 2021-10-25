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Считавшая себя парнем дочь Джоли посетила Римский кинофестиваль в открытом платье
Шоу-бизнес
Считавшая себя парнем дочь Джоли посетила Римский кинофестиваль в открытом платье
Global Look Press  /  Andrea Staccioli/Insidefoto via

Рим, 25 октября. Дочь голливудских актеров Анджелины Джоли и Бреда Питта появилась на ковровой дорожке римского кинофестиваля в открытом элегантном платье. Однако 15-летней девушке все равно не удалось затмить свою мать.

Семейный выход произошел в рамках премьеры на фестивале в Риме супергеройского блокбастера «Вечные». На дорожке исполнительница одной из главных ролей появилась с двумя дочерьми — 16-летней Захарой и 15-летней Шайло. Последняя долгое время считала себя парнем, поэтому появлялась на публике в брюках с короткими волосами.

Однако ради крупной премьеры она изменила своему стилю — девушка появилась перед папарацци в черном бархатном платье длиной чуть выше колена и ярких желтых кедах. Светлые волосы она собрала в элегантный пучок, сообщает kp.ru. Ее сестра предпочла белое платье в греческом стиле. Но ярче всех выглядела их мама. В итальянской столице Джоли появилась в серебристом платье в пол от Versace, которое идеально сидело на ее фигуре. Наряд подчеркнул одновременно сексуальность и элегантность актрисы.

Считавшая себя парнем дочь Джоли посетила Римский кинофестиваль в открытом платье
Global Look Press / Paolo Pizzi/Keystone Press Agency

Многие обозреватели события отметили, что от желания Шайло сменить пол не осталось и следа. Девушка без стеснения демонстрирует фигуру, которой может позавидовать любая модель.

«У нее шикарные дочери, Шайло могла бы стать супермоделью даже без связей», — отмечают читатели Daily Mail.

Ранее известную голливудскую актрису заподозрили в романе сразу с двумя мужчинами. Джоли неоднократно видели в компании бывшего мужа актера Джони Ли Миллера и популярного рэп-исполнителя The Weeknd.

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джоли римский кинофестиваль ковровая дорожка
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