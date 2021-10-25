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Ведущая Елена Николаева призналась, что не готовилась к беременности в браке с бизнесменом Вдовиным
Шоу-бизнес
Ведущая Елена Николаева призналась, что не готовилась к беременности в браке с бизнесменом Вдовиным
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 25 октября. Телеведущая Елена Николаева наслаждается беременностью в браке с бизнесменом Игорем Вдовиным. Звезда призналась: новость о том, что она станет мамой, была для нее большим сюрпризом.

Звезда утреннего шоу канала «Россия-1» Елена Николаева готовится к рождению наследника и регулярно делится фотографиями модных образов для беременных. При этом сама телеведущая не сразу поняла, что находится в ожидании ребенка.

Николаева вспомнила, что не пыталась подготовиться к беременности. Об этом телеведущая рассказала в беседе с изданием «СтарХит».

«Я была очень удивлена, что у нас все так быстро получилось. Слышала, как многие тщательно готовятся к беременности, пьют витамины, проходят обследования. Мы же ничего не делали, и все произошло само собой», — призналась телеведущая.

Сперва артистка была уверена, что причина ее необычного состояния связана с возможным отравлением. Однако вскоре Николаева начала замечать изменения в предпочтениях в еде — тогда Вдовин первым догадался о беременности жены.

«Игорь, кстати, покупал тест, мы вели себя как подростки, которые идут за какими-то «приспособлениями» в аптеку», — вспомнила Николаева.

Телеведущая призналась, что ей пришлось отменить несколько важных мероприятий ради здоровья. Однако звезда осталась верна своим принципам: так, супруги все еще не выбрали имя будущему ребенку.

Помимо участия в проектах, Николаева также временно оставит работу на телевидении. Она призналась, что правила ВГТРК запрещают допускать до очной работы беременных сотрудниц.

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