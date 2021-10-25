Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 12:40
12:36
Происшествия
Краснодарский суд оставил в силе арест Андрею Пивоварову
12:35
Происшествия
Момент крушения легкомоторного самолета в Подмосковье попал на видео
12:35
Политика
Парламент Татарстана не поддержал предложение о переименовании должности главы региона
12:34
Армия
Военный эксперт Коротченко перечислил основные отличия пистолета Лебедева от «Макарова»
12:33
Экономика
Песков: введенные меры поддержки россиян и бизнеса продолжают работать
12:31
Шоу-бизнес
Звезда «Бедной Саши» Юлия Чернова оставила карьеру в кино ради преподавания
12:31
Общество
Пермяки разместили флаг Кубы на Эльбрусе ко Дню независимости республики
12:31
Экономика
Свыше 77 тысяч россиян получат выплаты к 80-й годовщине открытия Дороги жизни
12:30
Политика
Политсоветник Маркелов назвал возможные причины рекордного обвала рейтинга Байдена
12:27
Экономика
Аналитики «Капитала страны» составили рейтинг достижений России за минувшую неделю
Все новости

Американский генерал Ходжес призвал использовать Черное море для борьбы с Россией
Армия
Американский генерал Ходжес призвал использовать Черное море для борьбы с Россией
Федеральное агентство новостей  /  www.defense.gov

Вашингтон, 25 октября. Экс-главнокомандующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что США нужно Черное море для сдерживания России и Ирана, а также для защиты союзников Вашингтона.

В интервью украинскому каналу «Громадське телевидение» американский генерал заявил, что США должны мыслить стратегически. Он назвал превосходство в Черное море ключевым пунктом стратегии борьбы с Россией. Он призвал превратить регион в площадку для нападок на Москву. При этом Ходжес подчеркнул, что у американского президента Джо Байдена нет определенного понимания, какую политику следует вести в Черноморском регионе.

«У этой администрации до сих пор нет четкой стратегии для Черноморского региона. Я знаю, что они над чем-то там уже работают, но по факту пока нет ничего», — объяснил он.

Американский генерал Ходжес призвал использовать Черное море для борьбы с Россией
ФБА «Экономика сегодня» /

Он также добавил, что следует усилить дипломатическое давление на Россию, увеличить экономические инвестиции в страны региона и качественно улучшить отношения с Украиной и Турцией. Ходжес заявил, что хочет видеть Киев и Тбилиси в составе Североатлантического альянса.

Ранее военные эксперты заявляли, что Украина хочет получить от Британии новое ракетное вооружение, которое носит чисто наступательный характер. Не исключено, что украинские военные попытаются использовать его для изменения баланса сил в Черном море.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Американский генерал Ходжес призвал использовать Черное море для борьбы с Россией
россия сша черное море
Комментировать