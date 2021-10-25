Американский генерал Ходжес призвал использовать Черное море для борьбы с Россией

Вашингтон, 25 октября. Экс-главнокомандующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что США нужно Черное море для сдерживания России и Ирана, а также для защиты союзников Вашингтона.

В интервью украинскому каналу «Громадське телевидение» американский генерал заявил, что США должны мыслить стратегически. Он назвал превосходство в Черное море ключевым пунктом стратегии борьбы с Россией. Он призвал превратить регион в площадку для нападок на Москву. При этом Ходжес подчеркнул, что у американского президента Джо Байдена нет определенного понимания, какую политику следует вести в Черноморском регионе.

«У этой администрации до сих пор нет четкой стратегии для Черноморского региона. Я знаю, что они над чем-то там уже работают, но по факту пока нет ничего», — объяснил он.

ФБА «Экономика сегодня» /

Он также добавил, что следует усилить дипломатическое давление на Россию, увеличить экономические инвестиции в страны региона и качественно улучшить отношения с Украиной и Турцией. Ходжес заявил, что хочет видеть Киев и Тбилиси в составе Североатлантического альянса.

Ранее военные эксперты заявляли, что Украина хочет получить от Британии новое ракетное вооружение, которое носит чисто наступательный характер. Не исключено, что украинские военные попытаются использовать его для изменения баланса сил в Черном море.