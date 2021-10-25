Главный тренер Игорь Черевченко уходит из «Химок»

Москва, 25 октября. Игорь Черевченко официально покинул пост главного тренера подмосковного футбольного клуба «Химки». Контракт с 47-летним наставником был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Новость об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Государственной думы Роман Терюшков. Отмечается, что Черевченко работал с клубом чуть больше года. В прошлом сезоне подмосковная команда заняла восьмое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), а в этом — 14-ю строчку.

Ранее футболист «Химок» Денис Глушаков отметил, что не станет отказываться от вызова в сборную России в рамках отборочного тура чемпионата мира по футболу. Спортсмен отметил, что каждый футболист мечтает играть за национальную команду на крупных первенствах. Об этом он заявил после новости об отказе Артема Дзюбы выступать за сборную РФ.