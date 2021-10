Митинг противников вакцинации в Нью-Йорке перешел в потасовки

Нью-Йорк, 25 октября. Противники вакцинации устроили митинг рядом со стадионом Барклайс-центр в Нью-Йорке. Протестующие попытались прорваться внутрь спортивной арены.

Более сотни антивакстеров вышли к зданию стадиона, чтобы поддержать игрока баскетбольного клуба «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга, который отказался от вакцинации и не был допущен к играм. Многие из них выкрикивали «Стоим с Кайри!» и «Нет вакцинации!». В какой-то момент протестующие попытались провраться внутрь спортивной арены, но охрана помешала им это сделать и завязалась потасовка.

Clashes broke out at the Barclays Center in New York when anti-vaccine mandate protesters tried to go inside. They’re protesting in support of Kyrie Irving, who is unable to play home games with the Brooklyn Nets because he’s not Covid vaccinated. pic.twitter.com/Abhc7RZCb8