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Путин: Минобороны и МЧС должны оказывать помощь регионам со сложной ситуацией с COVID-19

  /   Обновлено: 25 октября 2021 11:33
Армия
Путин: Минобороны и МЧС должны оказывать помощь регионам со сложной ситуацией с COVID-19
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 25 октября. Министерство обороны и МЧС России должны привлекать свои силы и средства для помощи в регионах, где наблюдается сложная обстановка с распространением коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Соответствующее распоряжение опубликовано 25 октября на сайте Кремля. Согласно нему, правительство должно обеспечить ежесуточный мониторинг доступности лекарственных средств и медицинских изделий, чтобы оказывать заболевшим качественную и своевременную медпомощь в амбулаторных и стационарных условиях.

«Оказывать поддержку субъектам РФ, в которых складывается сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью населения коронавирусной инфекцией (COVID-19), с привлечением дополнительных сил и средств Минобороны России, МЧС России и иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти», — сказано в документе.

Ранее Владимир Путин поручил в несколько раз увеличить объемы проведения тестов на выявление новой коронавирусной инфекции у граждан России. Он также рекомендовал запретить работу развлекательных заведений в ночное время, передает RT.

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