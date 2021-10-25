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Экономика
Аналитики «Капитала страны» составили рейтинг достижений России за минувшую неделю
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Аналитики «Капитала страны» составили рейтинг достижений России за минувшую неделю
Экономика
Аналитики «Капитала страны» составили рейтинг достижений России за минувшую неделю
pexels.com  / 

Москва, 25 октября. Издание «Капитал страны» опубликовало недельный рейтинг достижений российских регионов. Одним из самых важных достижений названо открытие в России самой мощной линии по переработке вторичных пластиков в Пермском крае. Ввод в эксплуатацию нового оборудования позволит увеличить переработку вторичного пластика и объем производства полимерных пленок.

Кроме того, в Приморском крае запустили работу крупнейшего на Дальнем Востоке завода по производству свинины. Проектная мощность завода составляет 65 тысяч тонн свинины в год.

В Красноярском крае на прошлой неделе ввели в эксплуатацию самую северную ГЭС в России. Она открылась в Норильске после крупнейшей модернизации. Теперь ГЭС отвечает всем современным техническим и экологическим требованиям. Инвестиции достигли около 7,5 миллиарда рублей.

Завод в Туле начал выпускать новый продукт — водную эмульсию каучука, которая предназначена для добавки к строительным материалам. В Ульяновской области был дан старт строительству завода по производству алюминиевой упаковки для напитков. Здесь будут использованы самые современные технологии и трудоустроены около 200 местных жителей.

Аналитики «Капитала страны» составили рейтинг достижений России за минувшую неделю
ФБА «Экономика сегодня» /

Фермерское хозяйство по убою и переработке сельскохозяйственных животных открыли в Волгоградской области. Модульный завод имеет собственную кормовую базу и рассчитан на выпуск до 55 тонн продукции в год.

В Липецкой области открыто производство комплектующих для металлической мебели. Предприятие планирует произвести 240 тонн профилей и фасонных элементов и 90 тысяч штук металлических изделий за пять лет работы благодаря инвестициям в размере 40 миллионов рублей.

Новая площадка крупнейшего в России центра коммуникаций VOXYS открылась в Оренбурге. Это высокотехнологичный центр коммуникаций с комфортными пространствами для работы, обучения и отдыха. Все желающие теперь могут пройти обучение и воспользоваться услугами современного офиса. А многие оренбуржцы получат новые рабочие места.

На минувшей неделе на Кузбассе также открыт автомобильный путепровод над Транссибирской магистралью. Теперь проезд через Транссиб станет быстрее и безопаснее, а также повысит скорость и безопасность движения для 20 тысяч автомобилей в сутки.

В Башкортостане начнут развивать кластер беспилотной авиации. Местное правительство заключило соглашение с АО «ОНПП «Технология» о намерениях по совместной реализации различных инновационных проектов.

Ранее ФАН сообщал о том, что власти Сомали открыли первый в стране завод по производству кислорода. Фабрика начала работу на территории государственной больницы в столице Могадишо.

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