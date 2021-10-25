Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 12:39
12:39
Общество
Диетологи Бурак и Манакер рассказали о правильном употреблении кофе без вреда для здоровья
12:36
Происшествия
Краснодарский суд оставил в силе арест Андрею Пивоварову
12:35
Происшествия
Момент крушения легкомоторного самолета в Подмосковье попал на видео
12:35
Политика
Парламент Татарстана не поддержал предложение о переименовании должности главы региона
12:34
Армия
Военный эксперт Коротченко перечислил основные отличия пистолета Лебедева от «Макарова»
12:33
Экономика
Песков: введенные меры поддержки россиян и бизнеса продолжают работать
12:31
Шоу-бизнес
Звезда «Бедной Саши» Юлия Чернова оставила карьеру в кино ради преподавания
12:31
Общество
Пермяки разместили флаг Кубы на Эльбрусе ко Дню независимости республики
12:31
Экономика
Свыше 77 тысяч россиян получат выплаты к 80-й годовщине открытия Дороги жизни
12:30
Политика
Политсоветник Маркелов назвал возможные причины рекордного обвала рейтинга Байдена
Все новости

МИД РФ назвал «делом техники» снятие санкций ООН с «Талибана»
Политика
МИД РФ назвал «делом техники» снятие санкций ООН с «Талибана»
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ольга Назаркина

Москва, 25 октября. ООН внутренне готова снять санкции с «Талибана»1 (запрещенная в РФ террористическая организация), заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

По словам Кабулова, этот вопрос является «делом техники».

«Главное, насколько я понимаю, судя по заявлениям представителей ООН, там внутренняя готовность к этому есть», — цитирует дипломата РИА Новости.

Кабулов уточнил, что пока не стоит опережать события. Талибам предстоит идти навстречу ожиданиям мирового сообщества и самого афганского народа, заключил он.

Ранее в МИД России заявили, что большинство участников заседания по Афганистану заявили о готовности рассматривать вопрос признания нового правительства страны. По данным ведомства, главным итогом заседания в «московском формате» стало выражение единой позиции стран региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / МИД РФ назвал «делом техники» снятие санкций ООН с «Талибана»
афганистан мид рф кабулов
Комментировать