МИД РФ назвал «делом техники» снятие санкций ООН с «Талибана»

Москва, 25 октября. ООН внутренне готова снять санкции с «Талибана»1 (запрещенная в РФ террористическая организация), заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

По словам Кабулова, этот вопрос является «делом техники».

«Главное, насколько я понимаю, судя по заявлениям представителей ООН, там внутренняя готовность к этому есть», — цитирует дипломата РИА Новости.

Кабулов уточнил, что пока не стоит опережать события. Талибам предстоит идти навстречу ожиданиям мирового сообщества и самого афганского народа, заключил он.

Ранее в МИД России заявили, что большинство участников заседания по Афганистану заявили о готовности рассматривать вопрос признания нового правительства страны. По данным ведомства, главным итогом заседания в «московском формате» стало выражение единой позиции стран региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.