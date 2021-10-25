Кедми: российские гиперзвуковые системы значительно превосходят китайские аналоги

Москва, 25 октября. Китай уже имеет в своем распоряжении гиперзвуковое оружие, в настоящее время Пекин продолжает испытания ракеты-носителя в рамках программы создания новых боевых систем, заявил военно-политический эксперт Яков Кедми.

По словам политолога, гиперзвуковое оружие представляет собой ракету-носитель и гиперзвуковой планер, который сначала доставляется в верхние слои атмосферы, после чего стартует к цели, достигая гиперзвуковой скорости. Кедми не исключает, что недавние испытания в Китае могли быть проверкой режимов работы ракеты-носителя.

«Это еще не межконтинентальная баллистическая ракета, наподобие "Сармата" с "Авангардом" или даже более старая ракета "Стилет". Подобного в Китае еще нет», — рассказал он.

youtube.com / Наука и технология

При этом он рассказал, что китайское гиперзвуковое оружие в настоящее время не может стать конкурентом российскому. Кедми заявил, что КНР еще далеко до России в плане создания подобных средств поражения. Однако, по его словам, Москве не стоит расслабляться, потому что другие страны не стоят на месте.

Ранее издание infox сообщало, что ракета «Сармат» стала одной из самых важных отечественных разработок в сфере вооружений. При этом некоторые эксперты подозревают, что Китай мог «украсть» у России гиперзвуковые технологии.