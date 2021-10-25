Дипломат Кабулов рассказал о контактах российских спецслужб с талибами

Москва, 25 октября. Российские спецслужбы контактируют с талибами (движение «Талибан»1 — террористическая организация, запрещенная в РФ). Об этом заявил глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Дипломат подтвердил РИА Новости контакт спецслужб с талибами. По словам Кабулова, это необходимо для обеспечения безопасности граждан и посольства РФ.

Глава второго департамента Азии МИД России ранее заявил, что Москва примет участие в конференции по Афганистану в Иране. Встреча намечена на 27 октября, уточнил Кабулов. Дипломат прояснил, что прорабатывается возможность выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

1 Организация запрещена на территории РФ.