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Дипломат Кабулов рассказал о контактах российских спецслужб с талибами
Политика
Дипломат Кабулов рассказал о контактах российских спецслужб с талибами
flickr.com  /  ResoluteSupportMedia / CC BY 2.0

Москва, 25 октября. Российские спецслужбы контактируют с талибами (движение «Талибан»1 — террористическая организация, запрещенная в РФ). Об этом заявил глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Дипломат подтвердил РИА Новости контакт спецслужб с талибами. По словам Кабулова, это необходимо для обеспечения безопасности граждан и посольства РФ.

Глава второго департамента Азии МИД России ранее заявил, что Москва примет участие в конференции по Афганистану в Иране. Встреча намечена на 27 октября, уточнил Кабулов. Дипломат прояснил, что прорабатывается возможность выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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талибы спецслужбы кабулов
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