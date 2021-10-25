«JourФак Манукяна». Локдаун. Бузова без концерта. Васильева против антиваксеров

Старту режима нерабочих дней посвящен новый выпуск авторской программы Вадима Манукяна.

На этой неделе по всей стране вновь стартует режим нерабочих дней. В истории России из-за пандемии уже в третий раз президент РФ объявляет этот режим. Впервые о его введении было озвучено 25 марта 2020 года. Сначала речь шла о неделе, потом выходные были продлены на весь апрель, а затем еще на 10 дней. В итоге жесткий федеральный локдаун длился 42 дня. Однако благодаря ограничениям в субъектах федерации по факту он завершился лишь в июне 2020 года.

В 2021 году режим нерабочих дней президент России уже объявлял. Произошло это в период майских праздников. Однако тогда о жестких ограничениях речь уже не шла. Стоит подчеркнуть, что в регионах режим ограничений действует практически везде и по сей день. В этом плане в пример стоит привести Бурятию, которая в конце июня — начале июля даже вводила жесткий локдаун.

Третий федеральный режим нерабочих дней все же имеет отличия от двух предыдущих. Нюанс в том, что это нечто среднее между жестким локдауном и обычными выходными. В этом плане Москва традиционно первой подает пример регионам. В столице серьезные ограничения на выход из дома введены в адрес пожилых людей, которые не прошли вакцинацию. Также сведена к минимуму возможность выходить из дома людям с хроническими заболеваниями.

Новый режим нерабочих дней также имеет свою особенность в том, что федеральные власти разрешили главам регионов объявлять его, начиная с 23 октября, а также продлить после 8 ноября. В Москве выходные дни начнутся 28 октября, а Санкт-Петербург решил начать их с 30-го числа. Тут стоит рассказать о том, что в эти две недели крупные теннисные соревнования проходят в Москве и в Санкт-Петербурге. Теннисный «Кубок Кремля» завершился 24 октября, а финал «Санкт-Петербург оупен» состоится 31 октября.

Из-за старта федеральных выходных и ограничений, которые объявил Сергей Собянин в Москве, большинство отраслей в столице вынуждены приостановить свою деятельность. Это коснулось в том числе и Ольги Бузовой, которая планировала собрать «своих людей» на большой концерт 28 октября, но в итоге его пришлось отменить. Актриса Татьяна Васильева и вовсе обрушилась на антиваксеров из-за того, то ей и другим вакцинированным творческим людям приходится простаивать из-за ограничений, которые по сути ввели из-за того, что кто-то до сих пор не хочет ставить вакцину.