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«JourФак Манукяна». Локдаун. Бузова без концерта. Васильева против антиваксеров
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Старту режима нерабочих дней посвящен новый выпуск авторской программы Вадима Манукяна.

На этой неделе по всей стране вновь стартует режим нерабочих дней. В истории России из-за пандемии уже в третий раз президент РФ объявляет этот режим. Впервые о его введении было озвучено 25 марта 2020 года. Сначала речь шла о неделе, потом выходные были продлены на весь апрель, а затем еще на 10 дней. В итоге жесткий федеральный локдаун длился 42 дня. Однако благодаря ограничениям в субъектах федерации по факту он завершился лишь в июне 2020 года.

В 2021 году режим нерабочих дней президент России уже объявлял. Произошло это в период майских праздников. Однако тогда о жестких ограничениях речь уже не шла. Стоит подчеркнуть, что в регионах режим ограничений действует практически везде и по сей день. В этом плане в пример стоит привести Бурятию, которая в конце июня — начале июля даже вводила жесткий локдаун.

Третий федеральный режим нерабочих дней все же имеет отличия от двух предыдущих. Нюанс в том, что это нечто среднее между жестким локдауном и обычными выходными. В этом плане Москва традиционно первой подает пример регионам. В столице серьезные ограничения на выход из дома введены в адрес пожилых людей, которые не прошли вакцинацию. Также сведена к минимуму возможность выходить из дома людям с хроническими заболеваниями.

Новый режим нерабочих дней также имеет свою особенность в том, что федеральные власти разрешили главам регионов объявлять его, начиная с 23 октября, а также продлить после 8 ноября. В Москве выходные дни начнутся 28 октября, а Санкт-Петербург решил начать их с 30-го числа. Тут стоит рассказать о том, что в эти две недели крупные теннисные соревнования проходят в Москве и в Санкт-Петербурге. Теннисный «Кубок Кремля» завершился 24 октября, а финал «Санкт-Петербург оупен» состоится 31 октября.

Из-за старта федеральных выходных и ограничений, которые объявил Сергей Собянин в Москве, большинство отраслей в столице вынуждены приостановить свою деятельность. Это коснулось в том числе и Ольги Бузовой, которая планировала собрать «своих людей» на большой концерт 28 октября, но в итоге его пришлось отменить. Актриса Татьяна Васильева и вовсе обрушилась на антиваксеров из-за того, то ей и другим вакцинированным творческим людям приходится простаивать из-за ограничений, которые по сути ввели из-за того, что кто-то до сих пор не хочет ставить вакцину.

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