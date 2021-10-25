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Выведенные в космосе перепела оказались неспособны к полноценному развитию

  /   Обновлено: 25 октября 2021 11:18
Наука
Выведенные в космосе перепела оказались неспособны к полноценному развитию
pixabay.com

Москва, 25 октября. Российские ученые провели исследование на орбитальной станции «Мир» с эмбрионами перепелов и обнаружили, что выведенные птенцы не смогли приспособиться к невесомости, рассказал замдиректора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев.

Специалисты пока не могут понять, с чем это связано. Дело в том, что в космическом полете множество неблагоприятных факторов, в частности, невесомость и радиация.

«На Земле вылупившийся птенец сразу же становится самостоятельным и прямоходящим, поэтому для него ощущение опоры очень важно. Когда он ее не ощущает в космосе, то тут же теряет всякую ориентацию», — объяснил Сычев в беседе с РИА Новости.

Кроме того, в космосе у птенцов очень быстро пропадают все безусловные рефлексы, заложенные природой. Они просто не могут питаться и погибают, добавил эксперт.

Два пилотируемых корабля «Союз» и три грузовых «Прогресса» полетят к МКС в 2022 году. Такие данные стали известны из программы полетов на следующий год.

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