Европейский дипломат Стано анонсировал двусторонние консультации ЕС и США по России

Брюссель, 25 октября. Брюссель и Вашингтон проведут двусторонние консультации по координации политики в отношении России до конца 2021 года. Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

По словам дипломата, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и глава Госдепартамента США Энтони Блинкен договорились начать диалоги высокого уровня по РФ и индо-тихоокеанскому региону, передают «Известия».

«Первые встречи планируется провести до конца этого года. Сейчас ведется необходимая техническая и экспертная проработка этих встреч», — уточнил Стано.

Ранее Боррель не исключил, что ЕС потребуется увеличение поставок российского газа. Так он прокомментировал сложившуюся в Европе ситуацию вокруг цен на голубое топливо и планов Москвы по запуску газопровода «Северный поток — 2», пишет НСН.