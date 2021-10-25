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Европейский дипломат Стано анонсировал двусторонние консультации ЕС и США по России
Политика
Европейский дипломат Стано анонсировал двусторонние консультации ЕС и США по России
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Брюссель, 25 октября. Брюссель и Вашингтон проведут двусторонние консультации по координации политики в отношении России до конца 2021 года. Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

По словам дипломата, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и глава Госдепартамента США Энтони Блинкен договорились начать диалоги высокого уровня по РФ и индо-тихоокеанскому региону, передают «Известия».

«Первые встречи планируется провести до конца этого года. Сейчас ведется необходимая техническая и экспертная проработка этих встреч», — уточнил Стано.

Ранее Боррель не исключил, что ЕС потребуется увеличение поставок российского газа. Так он прокомментировал сложившуюся в Европе ситуацию вокруг цен на голубое топливо и планов Москвы по запуску газопровода «Северный поток — 2», пишет НСН.

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