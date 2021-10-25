Инженер из Югры Бредихин создал программу, определяющую эмоциональный фон человека

Ханты-Мансийск, 25 октября. Инженер-программист из Югорского государственного университета Арсентий Бредихин получил патент на разработанное им программное обеспечение EmotResurs. Эта программа на основе вейвлет-анализа и методов искусственного интеллекта сможет определять эмоциональный ресурс человека по его голосу, сообщает портал Ugra-news.

«Над этим проектом я работал около пяти лет. Цель моего участия в конкурсе — это достичь результата и состояться как специалист в этом направлении, ну и, конечно, хотелось сделать что-нибудь полезное для людей. В дальнейших планах — доработать все замечания жюри и зарегистрировать новую, усовершенствованную версию программы-изобретения», — рассказал Арсентий Бредихин.

EmotResurs может применяться, например, для тестирования кандидатов при приеме на работу, которая требует повышенной стрессоустойчивости. Точность распознавания эмоций составляет 83%.

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