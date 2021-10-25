Актриса Катерина Шпица развеяла миф, что родила сына от Павла Прилучного

Москва, 25 октября. Актриса российского театра и кино Катерина Шпица в одиночку воспитывает девятилетнего сына Германа. Его отец — каскадер Константин Адаев. Однако с ним звезда развелась еще в 2010 году, пишет Teleprogramma.pro.

При этом настырные пользователи соцсетей продолжают уверять общественность в том, что отец Германа — якобы актер Павел Прилучный, который ранее был женат на Агате Муцениеце. Подобные слухи расстраивают артистку до глубины души. Катерина Шпица заявила, ей все равно, что пишут про нее, но когда дело касается ребенка, она не может сдержать эмоций.

«Это очень цинично и жестоко по отношению к детям. Психика у всех разная. И когда дети находят о родителях такие новости, то неизвестно, как они это воспримут. Успеешь ты ребенку объяснить что-то или нет», — заявила артистка.

Шпица не может понять, почему ей приписывают роман с Прилучным. По ее словам, она видела артиста всего несколько раз в жизни.

«В некоторых пабликах начали искать сходство моего ребенка с Павлом Прилучным и пытаться приписать мне роман с Павлом, хотя мы только шапочно знакомы и несколько раз виделись на каких-то мероприятиях. И однажды большой компанией съездили в пресс-тур в поместье для рекламы одного бренда», — возмущается Катерина.

Шпица после развода с мужем встречалась с кинорежиссером Марюсом Вайсбергом, рассталась пара в августе 2015 года. В феврале 2021 года артистка вновь вышла замуж. На этот раз ее избранником стал предприниматель Руслан Панов.

Ранее сменившую образ Катерину Шпицу сравнили со школьницей.