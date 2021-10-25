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Подруга Светланы Светличной переживает из-за возможного инсульта у актрисы

  /   Обновлено: 25 октября 2021 11:34
Общество
Подруга Светланы Светличной переживает из-за возможного инсульта у актрисы
Агентство городских новостей Москва

Москва, 25 октября. Клинический психолог Елена Перелыгина высказалась об исчезновении своей давней знакомой, артистки Светланы Светличной. Она боится, что у звезды «Бриллиантовой руки» мог произойти инсульт.

Родственники известной актрисы забили тревогу, после того как не обнаружили актрису дома. С 20 октября ее никто не видел, к поискам даже подключили сотрудников правоохранительных органов.

В эксклюзивном комментарии ФАН Перелыгина рассказала, что у ее знакомой уже давно диагностированы серьезные проблемы с сосудами, и он может в любой момент потерять сознание.

«Если она действительно пропала, то в принципе, это вполне логично — у нее проблемы с сосудами давно, она может пойти куда-то, забыться, упасть. Деменция. Ничего удивительного, что так происходит, ведь за такими людьми нужен постоянный контроль и уход. Сын есть сын, редко бывают сыновья, которые заботятся так, как заботилась бы дочь», — считает собеседница издания.

Клинический психолог переживает, что Светличная, потеряв сознание, может лежать где-то на улице, а прохожие не окажут ей помощь. Она переживает за вероятность развития инсульта.

«Страшно представить... Ведь она может лежать где-то, может и инсульт случиться. А подумают, что бомж какой-то или пьяный человек», — подчеркнула специалист.

Перелыгина не может дозвониться не только до подруги, но и до ее сына. Ранее Иван Николаев в комментарии ФАН отметил, что со Светличной все в порядке. Однако психолог считает, что обладать такой информацией он может лишь в случае, если актриса находится у него в гостях.

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здоровье светличная перелыгина
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