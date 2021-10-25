Инспектор ФСИН в Новороссийске попался на сбыте наркотиков в колонии

Новороссийск, 25 октября. Уголовное дело рассмотрел Октябрьский районный суд Новороссийска. Теперь уже бывшего младшего инспектора отдела режима и надзора ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Краснодарскому краю обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенном в следственном изоляторе лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере.

Было установлено, что в октябре прошлого года к подсудимому обратился мужчина, содержащийся под стражей. Он попросил за 1500 рублей передать ему в камеру наркотические средства, а инспектор согласился.

«Когда на карту подсудимого были перечислены деньги, он приобрел наркотическое средство (гашишное масло) и, поместив его в контейнер с продуктами питания, пронес на территорию СИЗО для дальнейшей передачи арестованному. При прохождении досмотра наркотическое средство было обнаружено и изъято. Оперативное сопровождение проводилось сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю», — рассказала ФАН Мария Пирогова, пресс-секретарь Краснодарского краевого суда.

Подсудимый объяснил, что на самом деле проносил для арестованного запрещенные к использованию на территории СИЗО предметы, но это были не наркотики, поэтому вину в их сбыте он не признал. Суд ему не поверил, так как посчитал, что вина установлена. Оценив доказательства, суд признал подсудимого виновным в инкриминируемых преступлениях.

«С учетом тяжести совершенных преступлений и обстоятельств их совершения судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок десять лет с лишением права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок три года», — добавила Мария Пирогова.

Отметим, что отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима, но пока приговор в законную силу не вступил.

Ранее ФАН писал, что несчастный случай произошел с девочкой 2007 года рождения в Боровичах. Она получила серьезные травмы, попав под поезд. Разбирательство по данному инциденту находятся в поле зрения транспортной прокуратуры, назначено проведение проверки.