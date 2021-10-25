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Российский дипломат Кабулов заявил о планах Москвы отправить гумпомощь в Афганистан
Политика
Российский дипломат Кабулов заявил о планах Москвы отправить гумпомощь в Афганистан
Федеральное агентство новостей  /  Афганская голубка

Москва, 25 октября. Москва намерена отправить в Афганистан партию продовольственных товаров и медикаментов. Об этом сообщил глава второго департамента Министерства иностранных дел РФ Замир Кабулов.

Российский дипломат выразил надежду, что это произойдет до конца текущей недели. Также Кабулов отметил, что в гуманитарной операции принимают участие Минобороны и МЧС.

«Операция будет включать не только доставку гуманитарной помощи, но и вывоз российских граждан и студентов», — сказал Кабулов в интервью РИА Новости.

Ранее сообщалось, что представители «Талибана»1 (организация признана террористической и запрещена в России) назвали инклюзивными новые власти Афганистана. Они выполнили все необходимые условия, чтобы международное сообщество признало их законными, уточнил вице-премьер правительства талибов Абдул Салам Ханафи.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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россия афганистан кабулов
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