Дагестан, Камчатка и Якутия станут получателями крупнейших дотаций в 2021 году

Москва, 25 октября. Республика Дагестан, Якутия и Камчатский край к концу текущего года будут лидерами по получению дотаций, следует из инфографики, опубликованной РБК.

Общая сумма субсидий регионам составит 718 млрд рублей, из них около 73 млрд направят в Дагестан, 51,6 млрд — в Якутию, еще 41,1 млрд — Камчатскому краю. В пятерку лидеров входят также Чечня (33,5 млрд) и Алтайский край (29,5 млрд). Ставропольский край, Бурятия и Крым получат в районе 21 млрд рублей.

Правительство России ранее расширило перечень получателей субсидий в области сельскохозяйственного производства. Таким образом, на преференции могут рассчитывать аграрии, которые выращивают овощи в закрытом грунте с использованием технологии досвечивания. Благодаря этой инициативе планируется насытить внутренний рынок отечественной продукцией.

Ростуризм предложил продлить выплаты субсидий туроператорам до 2024 года с целью увеличения популярности внутреннего туризма. В числе прочего речь идет о компенсации части затрат на организацию чартерных воздушных перевозок пассажиров, сообщает «ФедералПресс».