Ведущий Дмитрий Киселев ответил Волочковой и Шукшиной на критику вакцинации

Москва, 25 октября. Известный российский журналист Дмитрий Киселев резко высказался о звездах, которые критикуют вакцинацию от коронавируса. Под удар попали актриса Мария Шукшина и скандально известная балерина Анастасия Волочкова.

В эфире телеканала «Россия-1» ведущий заявил, что Шукшина пытается сделать себе имя на критике прививок, но при этом мало что смыслит в вопросе. Больше всего Киселева раздражает тот факт, что к мнению артистки прислушиваются. По его словам, таких же характеристик заслуживает и известная артистка балета.

«Шукшина просто пытается сделать себе имя на фоне ситуации и собрать вокруг себя таких же поклонников. В теме вакцинации она глупа как пробка. Примерно так же могу охарактеризовать заявления Анастасии Волочковой», — резко отметил журналист.

Вместе с бывшей ведущей программы «Жди меня» под раздачу попали и другие звезды. Он напомнил, что некоторое время назад исполнитель Александр Серов тоже выступал против прививок и не хотел вакцинироваться, после чего перенес COVID-19 в тяжелой форме, борясь за свою жизнь.

«Ничего не понимает актер Никита Джигурда, назвавший вакцинацию лохотроном. Забытая звезда из 90-х певица Наталья Ветлицкая тоже зря смущает людей», — подчеркнул Дмитрий Киселев.

Ранее стали известны подробности состояния госпитализированного исполнителя хита «Я люблю тебя до слез». Состояние Александра Серова заметно улучшилось и спустя несколько недель в больнице он готовится к выписке.