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Кабулов: итогом заседания по Афганистану стало выражение единой позиции ряда стран
Политика
Кабулов: итогом заседания по Афганистану стало выражение единой позиции ряда стран
Prt Scr youtube.com  /  AFP news agency

Москва, 25 октября. Большинство участников заседания по Афганистану заявили о готовности рассматривать вопрос признания нового правительства страны, рассказал директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

По его словам, главным итогом заседания по государству в «московском формате» стало выражение единой позиции стран региона. Российская Федерация рассчитывает, что Соединенные Штаты будут выполнять свои обещания об оказании социально-экономической помощи Кабулу, добавил спецпредставитель президента РФ по Афганистану.

Помимо этого, Кабулов подчеркнул, что новые афганские власти делают все для обеспечения безопасности диппредставительств. Также он добавил, что в Исламабаде в ноябре планируется встреча расширенной «тройки» по Афганистану.

«У нас есть инициатива наших пакистанских коллег собрать в Исламабаде во второй половине ноября заседание расширенной "тройки"», — сказал он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Москва отмечает усилия нового руководства Афганистана по стабилизации военно-политической обстановки в государстве. Он выступил на встрече «московского формата», на которой присутствуют представители движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.

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