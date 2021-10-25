Путин поручил регионам запретить ночные развлекательные мероприятия и работу ресторанов

Москва, 25 октября. Президент России Владимир Путин поручил региональным властям запретить проведение ночных развлекательных мероприятий и работу ресторанов.

Власти субъектов РФ обязаны проследить, чтобы ночные клубы и рестораны не работали в период с 23:00 до 6:00. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Кроме того, глава государства поручил обеспечить сотрудникам два выходных на вакцинацию с сохранением заработной платы. А пожилых сотрудников рекомендовано перевести на удаленную работу.

Владимир Путин ранее согласовал введение нерабочих дней в некоторых регионах с 23 октября. Он отметил, что главы регионов обладают всеми полномочиями для введения нерабочих дней.