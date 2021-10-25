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Путин поручил разработать меры по нейтрализации в РФ последствий энергокризиса в ЕС
Политика
Путин поручил разработать меры по нейтрализации в РФ последствий энергокризиса в ЕС
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 25 октября. Правительству России поручено разработать меры по нейтрализации в РФ негативных последствий европейского энергокризиса. Соответствующий документ подписал президент страны Владимир Путин.

Текст поручения опубликован на официальном сайте Кремля. Ответственным за исполнение назначен премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Разработать комплекс мер по нейтрализации рисков формирования в Российской Федерации негативных последствий дефицита энергии в странах Европы, в том числе дестабилизации рынков азотных удобрений, металлургической продукции и продовольствия», — говорится в тексте поручения.

Меры должны быть разработаны кабмином до 1 ноября 2021 года.

Ранее Кремль анонсировал участие Путина в саммите G20, АСЕАН и Восточноазиатском саммите. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин», эфир которой прошел на телеканале «Россия-1».

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