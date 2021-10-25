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Близкий друг Светланы Светличной опроверг пропажу звезды

  /   Обновлено: 25 октября 2021 10:56
Общество
Близкий друг Светланы Светличной опроверг пропажу звезды
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 25 октября. Близкий друг актрисы Светланы Светличной Иван Николаев опроверг слухи о пропаже знаменитости. Оказалось, что последнее время артистка активно занималась переездом из одной квартиры в другую.

Некоторое время назад поклонники звезды культовой советской ленты «Бриллиантовая рука» и ее родственники забили тревогу. Сообщалось, что страдающая деменцией актриса пропала и перестала выходить на связь.

Оказалось, что Светличная перепродала свою квартиру, чтобы переехать поближе к родственникам. После смены жилья актриса будет ближе к своему сыну и невестке. Николаев успокоил всех, кто интересовался ее местонахождением, отмечая, что у артистки все замечательно и ничего страшного не произошло.

«Светлана Афанасьевна переехала в другую квартиру к родственникам своим, они перепродали квартиру, она живет в пяти минутах от своих родственников — сына и невестки. У них хорошие отношения. Они договорились продать квартиру — купить ей новую, теперь она живет рядом с близкими. Все замечательно и прекрасно! Она никуда не пропала, человек просто переезжал с одной квартиры на другую», — рассказал друг актрисы в эксклюзивном комментарии ФАН.

Ранее стало известно, что тревогу из-за пропажи артистки забили его родственники. Отмечается, что Светлана Светличная не была в своей московской квартире с 20 октября. Полиция даже объявила ее в розыск.

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