Близкий друг Светланы Светличной опроверг пропажу звезды

Москва, 25 октября. Близкий друг актрисы Светланы Светличной Иван Николаев опроверг слухи о пропаже знаменитости. Оказалось, что последнее время артистка активно занималась переездом из одной квартиры в другую.

Некоторое время назад поклонники звезды культовой советской ленты «Бриллиантовая рука» и ее родственники забили тревогу. Сообщалось, что страдающая деменцией актриса пропала и перестала выходить на связь.

Оказалось, что Светличная перепродала свою квартиру, чтобы переехать поближе к родственникам. После смены жилья актриса будет ближе к своему сыну и невестке. Николаев успокоил всех, кто интересовался ее местонахождением, отмечая, что у артистки все замечательно и ничего страшного не произошло.

«Светлана Афанасьевна переехала в другую квартиру к родственникам своим, они перепродали квартиру, она живет в пяти минутах от своих родственников — сына и невестки. У них хорошие отношения. Они договорились продать квартиру — купить ей новую, теперь она живет рядом с близкими. Все замечательно и прекрасно! Она никуда не пропала, человек просто переезжал с одной квартиры на другую», — рассказал друг актрисы в эксклюзивном комментарии ФАН.

Ранее стало известно, что тревогу из-за пропажи артистки забили его родственники. Отмечается, что Светлана Светличная не была в своей московской квартире с 20 октября. Полиция даже объявила ее в розыск.