Секретарь СНБО Данилов предрек Украине тяжелые времена из-за закона о Донбассе

Киев, 25 октября. Украинские власти ждут несколько тяжелых месяцев из-за закона Рады об особом статусе Донбасса. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

Представитель координационного органа прокомментировал возможность продления действия закона об особом статусе Донбасса. По его словам, Верховная рада подходит к этому вопросу.

«Нас ждут сейчас тяжелые пару месяцев», — констатировал Данилов в интервью «РБК-Украина».

Секретарь СНБО Украины отметил, что сразу «возбуждается» Россия. Данилов уверен в желании Москвы внести в закон свои коррективы.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 октября посетил Донбасс с рабочим визитом. Глава государства планировал посетить позиции солдат в зоне военной операции.