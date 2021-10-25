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Секретарь СНБО Данилов предрек Украине тяжелые времена из-за закона о Донбассе
Политика
Секретарь СНБО Данилов предрек Украине тяжелые времена из-за закона о Донбассе
Федеральное агентство новостей

Киев, 25 октября. Украинские власти ждут несколько тяжелых месяцев из-за закона Рады об особом статусе Донбасса. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

Представитель координационного органа прокомментировал возможность продления действия закона об особом статусе Донбасса. По его словам, Верховная рада подходит к этому вопросу.

«Нас ждут сейчас тяжелые пару месяцев», — констатировал Данилов в интервью «РБК-Украина».

Секретарь СНБО Украины отметил, что сразу «возбуждается» Россия. Данилов уверен в желании Москвы внести в закон свои коррективы.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 октября посетил Донбасс с рабочим визитом. Глава государства планировал посетить позиции солдат в зоне военной операции.

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