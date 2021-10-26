Маркетолог Григорьев развеял стереотипы о значении деталей одежды в большой политике

Выражение лица, жестикуляция, положение тела, интонация голоса помогут донести вашу мысль до собеседника лучше, чем загадки в деталях одежды. Об этом в беседе с ФАН рассказал маркетолог Николай Григорьев.

В одном из недавних интервью бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что иногда использовала цвет одежды в качестве политического сигнала.

«Мадлен Олбрайт очень любила надевать разные брошки, которыми сигнализировала о чем-то. Из современных фигур — Эльвира Набиуллина тоже любит брошки. У женщин вообще больше возможностей в сфере подачи сигналов, потому что у них больше аксессуаров. Мужчины для этих же целей якобы используют галстуки. Однако есть одна загвоздка: вы только транслируете мысль, а собеседник должен ее угадать. Есть более простые механизмы: выражение лица, жестикуляция, положение тела, интонация голоса», — сообщил эксперт.

Николай Григорьев также добавил, что существование различных приемов воздействия на визави — уже давно не секрет в большой политике.

«Там встречаются очень серьезные люди. С ними не работает весь этот примитив, который сейчас преподают на разных попсовых курсах о том, как влиять на оппонента. Это уже люди могущественные, с колоссальным опытом. У них есть свои консультанты, которые тоже учились вести переговоры. На таком серьезном уровне играют роль уже «микроны», «миллиграммы», — пояснил собеседник ФАН.

фото из личного архива Николая Григорьева /

В завершение он добавил, что в наши дни идея использования цвета одежды в качестве политического сигнала может быть интересна разве что в качестве темы для необременительной беседы у рядовых граждан.

«Обывателю интересно поговорить на эту тему, а люди, которые в «разряженных, почти космических просторах» решают между собой серьезные вопросы, уверен, относятся к таким уловкам с юмором», — подытожил маркетолог.

Ранее Николай Григорьев в беседе с ФАН указал на то, как актер Ричард Гир защищает мигрантов в Европе ради славы в США. По мнению эксперта, это связано с тем, что в некоторых областях США сложилась «тоталитарная» идеология.