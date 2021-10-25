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Киев не предоставил разрешение на посещение консулом задержанного в Донбассе россиянина

  /   Обновлено: 25 октября 2021 10:49
Политика
Киев не предоставил разрешение на посещение консулом задержанного в Донбассе россиянина
pixabay.com

Киев, 25 октября. Официального разрешения на посещение российским консулом задержанного на территории Донбасса гражданина РФ Андрея Косяка от внешнеполитического ведомства Украины не поступало, сообщили в посольстве.

Стало известно, что задержанный представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе Андрей Косяк оказался гражданином Российской Федерации. Соответствующую информацию сообщили в МИД РФ.

Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба рассказал, что Киев предоставит российскому консулу доступ к задержанному в Донбассе Косяку.

«Согласно международному праву, консул имеет право доступа к гражданину государства, которое он представляет», — отметил он.

Также посольство РФ на Украине прокомментировало задержание сотрудника СЦКК в Донбассе. По мнению дипломатов, это является «вероломной акцией украинских силовиков».

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украина донбасс мид
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