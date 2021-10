Саудовская коалиция заявила о ликвидации более чем 260 хуситов в йеменском Марибе

Эр-Рияд, 25 октября. Официальное представительство арабской коалиции сообщило о ликвидации свыше 264 повстанцев-хуситов в йеменской провинции Мариб в результате десятков авианалетов. Уточняется, что удары наносились в последние трое суток.

В течение этого времени коалиционная авиация совершила 88 боевых вылетов к городам Аль-Джавба и Аль-Кассар, расположенным относительно одноименной провинциальной столицы в 50 км южнее и в 30 км северо-западнее соответственно.

https://twitter.com/SPAregions/status/1452331562708742153?s=20

При этом хуситское движение «Ансар Аллах», в свою очередь, заявило об уничтожении 550 солдат коалиции, ранении 1 200 и пленении 90, однако не уточняется, в какие временные промежутки это произошло.

Кроме этого коалиция сообщила об уничтожении нескольких наполненных взрывчаткой судов у побережья провинции Ходейда 23-24 октября. По официальной версии объединенных сил, эти корабли должны были использоваться для подрыва международного судоходства в Красном море.

The Arab coalition said warplanes targeted Al-Jabanah coastal base, east of #Hodeidah city, where the #Houthi vessels had been prepared to attack ships sailing through the Red Sea https://t.co/Y5gUcTx5nb