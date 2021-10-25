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Саудовская коалиция заявила о ликвидации более чем 260 хуситов в йеменском Марибе
Весь мир
Саудовская коалиция заявила о ликвидации более чем 260 хуситов в йеменском Марибе
Global Look Press  /  Hani Al-Ansi/dpa

Эр-Рияд, 25 октября. Официальное представительство арабской коалиции сообщило о ликвидации свыше 264 повстанцев-хуситов в йеменской провинции Мариб в результате десятков авианалетов. Уточняется, что удары наносились в последние трое суток.

«Тридцать шесть боевых машин уничтожено и более 264 боевиков повстанцев убито в результате авиаударов за последние 72 часа», — говорится в сообщении.

В течение этого времени коалиционная авиация совершила 88 боевых вылетов к городам Аль-Джавба и Аль-Кассар, расположенным относительно одноименной провинциальной столицы в 50 км южнее и в 30 км северо-западнее соответственно.

https://twitter.com/SPAregions/status/1452331562708742153?s=20

При этом хуситское движение «Ансар Аллах», в свою очередь, заявило об уничтожении 550 солдат коалиции, ранении 1 200 и пленении 90, однако не уточняется, в какие временные промежутки это произошло.

«Если противник думает, что его военные самолеты могут ограничить продвижение наших войск или сломить решимость наших солдат, он ошибается», — сказал генерал хуситов Яхья Сари в эфире йеменского телеканала Almasirah.

Кроме этого коалиция сообщила об уничтожении нескольких наполненных взрывчаткой судов у побережья провинции Ходейда 23-24 октября. По официальной версии объединенных сил, эти корабли должны были использоваться для подрыва международного судоходства в Красном море.

https://twitter.com/arabnews/status/1451958157773836294?s=20

В настоящий момент основные боевые действия в рамках гражданской войны в Йемене разворачиваются в нефтеносной провинции Мариб. «Ансар Аллах» возобновило наступление в сентябре после относительного затишья, начавшегося весной текущего года.

Данный вооруженный конфликт протекает с 2014 года. Он начался с восстания хуситов в северной части страны, вызванного их притеснениями со стороны суннитского правительства. После захвата повстанцами йеменской столицы Саны в феврале 2015 года президент Мансур Хади подал в отставку, однако в марте бежал в южный портовый город Аден, где отверг собственное решение об уходе. Оставаясь номинальным руководителем страны, Хади официально пригласил арабские государства вмешаться в конфликт, и 26 марта 2015 года девять стран во главе с Саудовской Аравией приступили к операции «Решающий шторм».

20 октября 15 членов Совета Безопасности ООН призвали стороны конфликта немедленно прекратить огонь в масштабах всего Йемена во избежание расширения гуманитарного кризиса. Также СБ осудил массовые случаи вербовки детей в вооруженные силы и сексуальные преступления.

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саудовская аравия йемен хуситы
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