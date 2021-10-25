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Секретарь СНБО Данилов поддержал жесткую президентскую республику на Украине
Политика
Секретарь СНБО Данилов поддержал жесткую президентскую республику на Украине
flickr.com

Киев, 25 октября. В случае жесткой президентской республики на Украине президент самостоятельно отвечает за все процессы в государстве, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

По словам Данилова, он поддерживает такую позицию. Фактически сейчас на Украине согласно конституции парламентско-президентская республика, но перед выборами на президента возлагаются надежды, указал он.

«Я за жесткую президентскую республику. Почему? Потому что тогда есть ответственный человек, который понимает, на что он идет, зачем и так далее», — высказался Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что в истории Украины трудно найти факты, когда рывок вперед произошел без личности лидера.

Ранее Данилов прокомментировал возможность введения визового режима с РФ. По его словам, необходимо понимать, что Киев будет иметь после таких действий.

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украина снбо данилов
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