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NetEasе: ВМФ России быстро нашел замену украинским двигателям на своих кораблях
Армия
NetEasе: ВМФ России быстро нашел замену украинским двигателям на своих кораблях
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Пекин, 25 октября. Военно-морской флот России успешно преодолел один из самых сложных периодов в своей истории, заявили китайские аналитики из издания NetEasе.

В публикации говорится, что российский флот в ближайшее время должен получить третий фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков». Аналитики считают, что предстоящее событие имеет огромное значение для РФ. В ходе строительства этих фрегатов выяснилось, что страна не может самостоятельно создавать силовые установки для них, передает «ПолитРоссия».

В Китае объяснили, что силовые агрегаты поставлялись с Украины, однако в 2014 году это сотрудничество прекратилось. Кроме того, возникли проблемы с комплектующими для РЛС, которые устанавливаются на корабли проекта 22350, из-за давления западных стран на Южную Корею, снабжавшую РФ комплектующими.

NetEasе: ВМФ России быстро нашел замену украинским двигателям на своих кораблях
wikipedia.org / mil.ru / CC BY 4.0

Отмечается, что России пришлось самостоятельно работать над производством корабельных двигателей, а также инвестировать средства в разработку микроэлектроники. Она быстро добилась успеха в этих направлениях, снизив свою зависимость от импортных электронных компонентов. Стране удалось ловко решить острую проблему с украинскими двигателями на кораблях для ВМФ.

«На этом фоне стало возможным продолжать строительство фрегатов типа 22350», — констатировали эксперты.

Ранее издание infox писало, что Россия не должна отказываться от модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов». По мнению экспертов, этот корабль после обновления сможет удивить западных военных.

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