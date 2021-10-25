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Публицист Шультесс усомнился, что Бербок станет главой МИД Германии
Политика
Публицист Шультесс усомнился, что Бербок станет главой МИД Германии
Global Look Press  /  imago-images.de

Берлин, 25 октября. Пост главы МИД Германии прочат главе партии «Зеленых» Анналене Бербок, но публицист Феликс Шультесс усомнился, что она займет эту должность.

По словам эксперта, все дело в биографии лидера «зеленых», которая далека от совершенства. Некоторые факты настолько неудобны, что могут поставить крест на ее возможной дипломатической карьере, уверен Шультесс. В результате должность ей может и вовсе «не светить», уверен он. Шультесс назвал ее «странной женщиной», которая любит приписать себе то, чего на самом деле не было.

«Это касается ее докторской диссертации, того, где она работала, какими ресурсами заведовала. Все эти моменты она несколько приукрашивала. Например, она могла написать о себе, что руководила тем-то, но на самом деле не руководила, а просто была в команде», — цитирует публициста издание «Украина.ру».

Публицист Шультесс усомнился, что Бербок станет главой МИД Германии
pixabay.com /

Немцы крайне чувствительны к подобным выпадам и не забывают таких промахов, считает Шультесс. В результате фальсификации биографии немцы никогда не воспримут ее позитивно, заключил он.

Ранее глава дипломатической миссии ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что министры иностранных дел стран «нормандской четверки» готовятся к грядущему саммиту. Дата встречи пока не определена, уточнил он.

Как заявил эксперт по энергобезопасности Алексей Гривач, Германия не может оперативно запустить газопровод «Северный поток — 2» из-за «ловушки», в которой страна оказалась по вине европейских властей. Берлин хочет как можно скорее запустить подачу газа, но для этого придется справиться с созданными властями Евросоюза ограничениями, передает НСН.

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германия шультесс Бербок
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