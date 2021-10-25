Виктор Логинов воссоединился с супругой после решения развестись

Москва, 25 октября. Звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов нашел способ наладить отношения с женой Марией Гуськовой. Этой осенью возлюбленная актера намекнула на предстоящий развод.

Актер Виктор Логинов оказался на грани развода спустя всего лишь год брака с моделью Марией Гуськовой. Супруга артиста опубликовала пост, где сообщила, что на первое место ставит карьеру, затем — все остальное. В комментариях она призналась, что подумывает разорвать отношения с мужем.

Логинов попытался исправить положение. Он опубликовал пост со свадебным фото и поделился с подписчиками в Instagram чувствами к супруге.

«Год. Это так мало и так много. Год. 24/7... За этот год мы не были вместе может неделю, а может и меньше. Но ни на секунду, ни маленькое мгновение я не оставался без тебя в душе. В сердце. В голове. Я очень люблю тебя, моя жена», — заявил актер.

Вероятно, теплое послание растопило сердце Гуськовой. Актер появился в проекте ФАН «Давай поговорим» в компании жены: пара вошла в студию под руку и дажа понять о своем воссоединении. Супруга не участвовала в интервью, но поддерживала Логинова за кадром. При этом актер не стал поднимать тему развода самостоятельно, чтобы расставить все точки над i.