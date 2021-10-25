Губернатор Флориды обещал принять полицейских, уволенных за отказ вакцинироваться

Таллахасси, 25 октября. Губернатор Флориды Рон Десантис предложил выплачивать денежные бонусы полицейским, которые выступают против вакцинации и приедут работать к нему в штат. Он планирует принять специальный закон о выделении средств для привлечения сотрудников.

The Florida governor plans to offer $5,000 bonuses to police from other states who refuse to be vaccinated so they can interact with his constituents. https://t.co/QDXFiGaKbm — HuffPost (@HuffPost) October 25, 2021

По словам губернатора, во Флориде наблюдается нехватка полицейских и поэтому власти приглашают их из других штатов, в том числе и тех, кто выступает против вакцинации. Десантис также предложил выплачивать им бонус в размере пяти тыс. долларов в случае трудоустройства.

«Мы активно работаем над привлечением сотрудников правоохранительных органов из других штатов, потому что у нас есть потребности в нашей полиции и департаментах. Поэтому в следующую законодательную сессию я собираюсь, надеюсь, подписать закон, который предоставит бонус в размере пяти тыс. долларов любому полицейскому, который переедет во Флориду», — сказал Десантис.

Несмотря на 58 тысяч смертей в штате, губернатор активно выступает против обязательной вакцинации и ношения масок. Десантис вслед за Техасом пообещал принять меры, запрещающие местным органам власти и учреждениям вводить обязательный прием препаратов против COVID-19.