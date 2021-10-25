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Губернатор Флориды обещал принять полицейских, уволенных за отказ вакцинироваться

  /   Обновлено: 25 октября 2021 10:46
Весь мир
Губернатор Флориды обещал принять полицейских, уволенных за отказ вакцинироваться
twitter.com/RonDeSantisFL  /  Официальная страница губернатора Рона Десантиса

Таллахасси, 25 октября. Губернатор Флориды Рон Десантис предложил выплачивать денежные бонусы полицейским, которые выступают против вакцинации и приедут работать к нему в штат. Он планирует принять специальный закон о выделении средств для привлечения сотрудников.

По словам губернатора, во Флориде наблюдается нехватка полицейских и поэтому власти приглашают их из других штатов, в том числе и тех, кто выступает против вакцинации. Десантис также предложил выплачивать им бонус в размере пяти тыс. долларов в случае трудоустройства.

«Мы активно работаем над привлечением сотрудников правоохранительных органов из других штатов, потому что у нас есть потребности в нашей полиции и департаментах. Поэтому в следующую законодательную сессию я собираюсь, надеюсь, подписать закон, который предоставит бонус в размере пяти тыс. долларов любому полицейскому, который переедет во Флориду», — сказал Десантис.

Несмотря на 58 тысяч смертей в штате, губернатор активно выступает против обязательной вакцинации и ношения масок. Десантис вслед за Техасом пообещал принять меры, запрещающие местным органам власти и учреждениям вводить обязательный прием препаратов против COVID-19.

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флорида полиция вакцинация
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