Губернатор Флориды обещал принять полицейских, уволенных за отказ вакцинироваться

Таллахасси, 25 октября. Губернатор Флориды Рон Десантис предложил выплачивать денежные бонусы полицейским, которые выступают против вакцинации и приедут работать к нему в штат. Он планирует принять специальный закон о выделении средств для привлечения сотрудников.

