Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 12:38
12:36
Происшествия
Краснодарский суд оставил в силе арест Андрею Пивоварову
12:35
Происшествия
Момент крушения легкомоторного самолета в Подмосковье попал на видео
12:35
Политика
Парламент Татарстана не поддержал предложение о переименовании должности главы региона
12:34
Армия
Военный эксперт Коротченко перечислил основные отличия пистолета Лебедева от «Макарова»
12:33
Экономика
Песков: введенные меры поддержки россиян и бизнеса продолжают работать
12:31
Шоу-бизнес
Звезда «Бедной Саши» Юлия Чернова оставила карьеру в кино ради преподавания
12:31
Общество
Пермяки разместили флаг Кубы на Эльбрусе ко Дню независимости республики
12:31
Экономика
Свыше 77 тысяч россиян получат выплаты к 80-й годовщине открытия Дороги жизни
12:30
Политика
Политсоветник Маркелов назвал возможные причины рекордного обвала рейтинга Байдена
12:27
Экономика
Аналитики «Капитала страны» составили рейтинг достижений России за минувшую неделю
Все новости

Певица Калашникова объяснила причину ухода ведущей Регины Тодоренко из Instagram
Шоу-бизнес
Певица Калашникова объяснила причину ухода ведущей Регины Тодоренко из Instagram
instagram.com  /  @reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко заявила, что покидает Instagram. О своем решении она рассказала в сторис. Блогер и певица Анна Калашникова, которая накануне критиковала новые правила Instagram, поступок телеведущей считает опрометчивым.

Певица Калашникова объяснила причину ухода ведущей Регины Тодоренко из Instagram
Prt Scr instagram.com / @reginatodorenko

«Регина Тодоренко у нас известна тем, что любит делать громкие заявления. И, честно говоря, до конца не верю, что она удалится из Instagram. Мне кажется, что впоследствии мы узнаем другую информацию, что она погорячилась или что-то такое. Я очень на это надеюсь, потому что Регина — блогер, у нее многомиллионная аудитория. И она все пиарит. Является лицом многочисленных рекламных кампаний. И решение удалиться из Instagram — это очень глупо. Я знаю примерно стоимость ее рекламных постов — это большой урон. Тем более что сейчас пандемия. [...] Потому что, когда пост стоит 300–400 тысяч, а может быть — 600 тысяч, когда нет концертов и гастролей, пандемия, локдауны, то сами понимаете. С жиру, как говорится, бесится», — высказала свое мнение Анна Калашникова.

Блогер Калашникова объяснила причину ухода ведущей Регины Тодоренко из популярной соцсети
instagram.com / @annakalash

Сама же блогер и певица Калашникова не собирается уходить из популярной соцсети, где у нее два миллиона подписчиков, несмотря на новые неудобные требования Instagram, к которым придется подстраиваться.

«Подумаешь, новые правила, но надо, значит, как-то адаптироваться. И донести информацию до разработчиков. Ведь там много разных инструментов. Можно написать в техподдержку, можно делать какие-то посты на эту тему, можно собрать сообщество. Позиция слабого человека — удалиться, убежать и все. А активный человек останется и будет бороться», — резюмировала свою позицию Калашникова.

Напомним, что с 25 октября работа соцсети меняется. Быстро блокируются посты и аккаунты, если поступают жалобы. Исчезают и стикеры со ссылками на внешние сайты. Размещать ссылки на сайты рекламодателей позволено только в разделе «био». Эксперты уверены, что реклама в Instagram теперь подорожает.

Две недели назад знаменитая телеведущая Регина Тодоренко удивила поклонников резкой сменой внешности. Она призналась, что для нее самой это было весьма неожиданно.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Певица Калашникова объяснила причину ухода ведущей Регины Тодоренко из Instagram
реклама блогер инстаграм регина тодоренко анна калашникова
Комментировать