Певица Калашникова объяснила причину ухода ведущей Регины Тодоренко из Instagram

Телеведущая Регина Тодоренко заявила, что покидает Instagram. О своем решении она рассказала в сторис. Блогер и певица Анна Калашникова, которая накануне критиковала новые правила Instagram, поступок телеведущей считает опрометчивым.

Prt Scr instagram.com / @reginatodorenko

«Регина Тодоренко у нас известна тем, что любит делать громкие заявления. И, честно говоря, до конца не верю, что она удалится из Instagram. Мне кажется, что впоследствии мы узнаем другую информацию, что она погорячилась или что-то такое. Я очень на это надеюсь, потому что Регина — блогер, у нее многомиллионная аудитория. И она все пиарит. Является лицом многочисленных рекламных кампаний. И решение удалиться из Instagram — это очень глупо. Я знаю примерно стоимость ее рекламных постов — это большой урон. Тем более что сейчас пандемия. [...] Потому что, когда пост стоит 300–400 тысяч, а может быть — 600 тысяч, когда нет концертов и гастролей, пандемия, локдауны, то сами понимаете. С жиру, как говорится, бесится», — высказала свое мнение Анна Калашникова.

instagram.com / @annakalash

Сама же блогер и певица Калашникова не собирается уходить из популярной соцсети, где у нее два миллиона подписчиков, несмотря на новые неудобные требования Instagram, к которым придется подстраиваться.

«Подумаешь, новые правила, но надо, значит, как-то адаптироваться. И донести информацию до разработчиков. Ведь там много разных инструментов. Можно написать в техподдержку, можно делать какие-то посты на эту тему, можно собрать сообщество. Позиция слабого человека — удалиться, убежать и все. А активный человек останется и будет бороться», — резюмировала свою позицию Калашникова.

Напомним, что с 25 октября работа соцсети меняется. Быстро блокируются посты и аккаунты, если поступают жалобы. Исчезают и стикеры со ссылками на внешние сайты. Размещать ссылки на сайты рекламодателей позволено только в разделе «био». Эксперты уверены, что реклама в Instagram теперь подорожает.

Две недели назад знаменитая телеведущая Регина Тодоренко удивила поклонников резкой сменой внешности. Она призналась, что для нее самой это было весьма неожиданно.