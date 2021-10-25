Медианная зарплата в России выросла на 9,2% по итогам третьего квартала

Москва, 25 октября. По итогам третьего квартала текущего года медианные зарплаты в России выросли на 9,2% в годовом выражении, передает РБК со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру» и «Сбериндекса».

Медианная зарплата — величина, при которой 50% российских граждан получают меньше указанного значения, а другая половина — больше. Иными словами, данный показатель обозначает доход среднестатистического работника в стране.

Так, наибольший рост продемонстрировали отрасли информационных технологий и связи (13,5%), финансов и страхования (13,1%), а также торговли (12,9%). Более скромные показатели зафиксированы у сотрудников в сферах образования и здравоохранения — 6,4% и минус 0,9%, уточняет INFOX.

Исследовательский центр «Зарплата.ру» ранее заявил, что порядка 40% россиян сменили сферу деятельности в период пандемии. Самой распространенной причиной становились проблемы с зарплатами.