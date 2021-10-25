Военные Судана увезли в неизвестном направлении премьер-министра Хамдока после ареста

Хартум, 25 октября. Военные на фоне разговоров о перевороте арестовали и увезли в неизвестном направлении премьера Абдаллу Хамдока. Также армия задержала ряд глав ведомств и членов переходного Суверенного совета Судана, сообщили местные СМИ. Данные подтвердило Министерство культуры и информации африканской страны.

«Объединенные отряды задержали нескольких гражданских членов Суверенного совета Судана и министров переходного правительства и увезли их в неизвестном направлении», — передает ведомство.

Ранее, по информации арабских изданий, вооруженные силы окружили жилье премьер-министра и поместили Абдаллу Хамдока под домашний арест. После задержания власти, которая регулировала переходный период в Судане, появились сообщения и о готовящемся отключении интернета.

Ранее губернатор региона Дарфура Минни Арко Минави заявлял, что глава Суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан и премьер Абдалла Хамдок на фоне серии демонстраций, вспыхнувших в нескольких городах страны, договорились распустить верховные институты власти. Однако не уточнили, как именно реализуют данное решение.

Местные жители несколько дней подряд выступали против продолжительного политического и экономического кризиса. Кроме того, сохранилась напряженность между военным и переходным правительством, поскольку 11 октября главнокомандующий Вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан призвал распустить кабмин и ускорить создание Конституционного суда. Хотя премьер Абдалла Хамдок обнародовал дорожную карту по разрешению политического кризиса в африканской стране.