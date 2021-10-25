Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 11:09
11:08
Происшествия
В Курской области мужчина убил сожительницу и закопал труп в огороде
11:08
Общество
Президент России взял под контроль вопрос вакцинации населения от гриппа
11:08
Шоу-бизнес
Певица Лобода сфотографировалась на кровати во время устроенной олигархом вечеринки
11:07
Общество
Путин поручил обеспечить россиян двумя оплачиваемыми выходными за вакцинацию от COVID-19
11:05
Происшествия
Двух человек задержали по делу о взрыве на заводе под Рязанью
11:05
Общество
Владимир Путин поручил увеличить объемы тестирования россиян на коронавирус
11:04
Экономика
Дагестан, Камчатка и Якутия станут получателями крупнейших дотаций в 2021 году
11:02
Общество
Путин поручил обеспечить регионы дорогостоящими лекарствами для пациентов с COVID-19
11:02
Общество
Ведущий Дмитрий Киселев ответил Волочковой и Шукшиной на критику вакцинации
11:00
Политика
Кабулов: итогом заседания по Афганистану стало выражение единой позиции ряда стран
Все новости

Военные Судана увезли в неизвестном направлении премьер-министра Хамдока после ареста
Весь мир
Военные Судана увезли в неизвестном направлении премьер-министра Хамдока после ареста
wikipedia.org  /  International Hydropower Association / CC BY 2.0

Хартум, 25 октября. Военные на фоне разговоров о перевороте арестовали и увезли в неизвестном направлении премьера Абдаллу Хамдока. Также армия задержала ряд глав ведомств и членов переходного Суверенного совета Судана, сообщили местные СМИ. Данные подтвердило Министерство культуры и информации африканской страны.

«Объединенные отряды задержали нескольких гражданских членов Суверенного совета Судана и министров переходного правительства и увезли их в неизвестном направлении», — передает ведомство.

Ранее, по информации арабских изданий, вооруженные силы окружили жилье премьер-министра и поместили Абдаллу Хамдока под домашний арест. После задержания власти, которая регулировала переходный период в Судане, появились сообщения и о готовящемся отключении интернета.

Ранее губернатор региона Дарфура Минни Арко Минави заявлял, что глава Суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан и премьер Абдалла Хамдок на фоне серии демонстраций, вспыхнувших в нескольких городах страны, договорились распустить верховные институты власти. Однако не уточнили, как именно реализуют данное решение.

Местные жители несколько дней подряд выступали против продолжительного политического и экономического кризиса. Кроме того, сохранилась напряженность между военным и переходным правительством, поскольку 11 октября главнокомандующий Вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан призвал распустить кабмин и ускорить создание Конституционного суда. Хотя премьер Абдалла Хамдок обнародовал дорожную карту по разрешению политического кризиса в африканской стране.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Военные Судана увезли в неизвестном направлении премьер-министра Хамдока после ареста
судан
Комментировать