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Политолог Небоженко указал на опасность новой стратегии России и США для Зеленского

  /   Обновлено: 25 октября 2021 10:33
Политика
Политолог Небоженко указал на опасность новой стратегии России и США для Зеленского
Федеральное агентство новостей

Киев, 25 октября. Соединенные Штаты Америки и Россия изменили свою стратегию в отношениях с Украиной, и новый подход сулит крайне неприятные последствия для президента Владимира Зеленского. К такому выводу пришел авторитетный украинский политолог Виктор Небоженко в беседе с агентством «Интерфакс-Украина».

По наблюдениям Небоженко, и Белый дом, и Кремль отказались от активного участия в происходящем на подконтрольных Киеву территориях, а многочисленные эпатажные заявления Зеленского и его команды предпочли игнорировать. Такой подход как со стороны Москвы, так и со стороны Вашингтона, обернется крахом для действующего украинского режима, рассудил эксперт.

«Сегодняшняя ситуация состоит в том, что ни Соединенные Штаты, ни Россия не стремятся изменить ситуацию на Украине и не боятся, что в результате решений Офиса президента Зеленского они вдруг потеряют свое влияние. В стране идет резкое обострение ситуации. На Украине существуют теперь очень сложные отношения между властью и народом», — отметил Небоженко.

Политолог Небоженко указал на опасность новой стратегии России и США для Зеленского
ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Линию поведения США и России в отношении режима Зеленского можно обозначить как правило трех «не»: не верить, не рассчитывать, не помогать. В Кремле и Белом доме фактически одновременно рассудили, что самым логичным решением в отношении властей Украины будет оставить их наедине с вызванным ими же кризисом.

«Ни Россия, ни США не делают ставку на президента Зеленского, не рассчитывают на него, не помогают и не верят. Поэтому если у него начнутся остро-политические проблемы, то бежать в США, Европу или Россию он не сможет», — констатировал Виктор Небоженко.

Рейтинги президента Украины Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа» стремительно падают. Как отметил авторитетный политолог Андрей Золотарев, в жесткой внутренней борьбе бывшего артиста «Квартала 95» и экс-президента Петра Порошенко может появиться неожиданный фаворит. Другой украинской политолог, Дмитрий Корнейчук, предсказал «челобитную» от Зеленского президенту России Владимиру Путину, пишет НСН.

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украина россия сша зеленский геополитика
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