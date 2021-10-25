Проход российских и китайских кораблей вокруг Японии стал ответом на провокации США

Объединенная российско-китайская корабельная группа впервые за всю историю взаимоотношений двух флотов крупным нарядом сил совершила поход вокруг Японии, заставив понервничать руководителей штаба Морских сил самообороны и их кураторов из США.

Группа была образована в рамках проведения военно-морских учений «Морское взаимодействие — 2021», в ходе которых российские и китайские моряки в акватории Японского моря отработали вопросы боевого и оперативного взаимодействия. Корабли отражали нападения условного воздушного противника, искали подводные лодки, наносили ракетные и артиллерийские удары по надводным целям, поднимали в воздух палубную авиацию.

"The group of ships passed through the Tsugaru Strait for the first time as part of the patrol," Russia's defence ministry said in the statement. The strait is regarded as international waters.

????????#Russia????????#China????????#Japanhttps://t.co/nS5pJ9ERvq — Julien Legendre (@JulienTerzariol) October 25, 2021

После окончания первой фазы 18 октября группа из десяти судов международным водным путем через Сангарский пролив вышла в Тихий океан. С российской стороны в маневрах принимали участие два больших противолодочных корабля, два ракетных корвета и корабль измерительного комплекса, с китайской действовали два ракетных эсминца, два ракетных фрегата и судно снабжения.

Сангарский пролив представляет собой достаточно узкий — до 20 км (около 12 морских миль) — коридор между островами Хоккайдо и Хонсю. Согласно международному морскому праву пролив не препятствует прохождению по нему иностранных кораблей и судов, чем и воспользовалась совместная российско-китайская группа.

Японские и американские медиа живо осветили данное событие, в целом представляя проход кораблей как негативное и провокационное действие со стороны потенциального противника. Однако по существу предъявлять российским и китайским морякам было нечего — корабли действовали строго в рамках морских международных обязательств. Минобороны России этот поход описало сдержанно, чего нельзя сказать о Китае. Пекин громко заявил о демонстрации своего военно-морского флага в Тихом океане, охарактеризовав это как серьезное военное достижение.

На контроль действий совместной корабельной группы в проливе Токио выставил тральщики Aoshima и Izushima. Кроме того, с военно-воздушной базы в Хатинохе был поднят базовый патрульный самолет P-3C Orion. После того как совместная эскадра прошла пролив и повернула на юг, за ней по очереди следили эсминцы Yamagiri и Takanami — скажем прямо, не самые новые боевые единицы. В дальнейшем, когда российские и китайские корабли поднимали палубные вертолеты Ка-27 и Ка-28, японцы применяли истребители сил самообороны.

Japanese Maritime Self-Defense Force Sugashima-class JS Izushima (MSC-687) coming into Yokosuka, Japan - June 2, 2021 #jsizushima #msc687



* photo courtesy of @YOKOSUKA_2020 pic.twitter.com/lQnOS20QPx — WarshipCam (@WarshipCam) June 2, 2021

Пройдя вдоль японского побережья в соответствии с правилами международного морского судоходства, совместная группа обогнула Японию и 21 октября вошла в Восточно-Китайское море. Там и была проведена церемония расхождения российско-китайского отряда боевых кораблей после совместного патрулирования западной части Тихого океана.

Зеркальный ответ

Очевидно, что в действиях этой совместной группы мы увидели давно назревший ответ российских и китайских моряков после целого ряда провокационных действий со стороны ВМС США, использующих Японию как свою базу, а акваторию прилегающих морей — как операционное поле. В нем Штаты позволяют себе делать все, что им заблагорассудится.

Недавняя выходка в Южно-Китайском и Филиппинских морях сразу четырех авианосцев — двух американских, британского и японского универсального десантного корабля, приспособленного для базирования палубных истребителей вертикального взлета и посадки F-35B — потребовала вразумительного и качественного ответа. Его и продемонстрировала совместная российско-китайская корабельная группа.

Интересно, что ее корабли прошли не далее как в сотне миль от американской военно-морской базы Йокосука, являющейся передовой площадкой 7-го флота ВМС США. Там на постоянном базировании находятся атомный авианосец CVN-76 Ronald Reagan и несколько ракетных крейсеров и эсминцев — никто из них не вышел «встречать» российские и китайские корабли.

The USS Ronald Reagan is back in Yokosuka after a deployment to U.S. 5th and 7th fleets.https://t.co/LJuBIIsiwj pic.twitter.com/J44YFSsnvn — Military Times (@MilitaryTimes) October 18, 2021

Сам авианосец с кораблями прикрытия только 17 октября вернулся из пятимесячного похода, и, похоже, команды уже не смогли по техническим и организационным причинам составить компанию своим российским и китайским «коллегам», отдав эту миссию на откуп японцам. Последние особо не спешили приближаться к совместной корабельной группе для «демонстрации своей решимости». А сто миль до Йокосуки — это вполне достижимое расстояние для ракетного вооружения, имеющегося на кораблях совместной эскадры.

То есть в рамках самообороны американцам стоило вывести навстречу хотя бы один свой эсминец, но они этого не сделали. Думать о том, что «не захотели» и не «уделили внимание», не приходится — слишком уж ВМС США чтят исполнение руководящих документов. И пропустить мимо такую эскадру не в их правилах. Значит, в российском и китайском военно-морских штабах знали, когда идти, чтобы уязвление американо-японского военно-морского самолюбия было более глубоким: потенциальный или прямой враг должен знать, что на его силу всегда найдется противодействие.