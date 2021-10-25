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Проход российских и китайских кораблей вокруг Японии стал ответом на провокации США
Весь мир
Проход российских и китайских кораблей вокруг Японии стал ответом на провокации США
mil.ru  /  Министерство обороны Российской Федерации

Объединенная российско-китайская корабельная группа впервые за всю историю взаимоотношений двух флотов крупным нарядом сил совершила поход вокруг Японии, заставив понервничать руководителей штаба Морских сил самообороны и их кураторов из США.

Группа была образована в рамках проведения военно-морских учений «Морское взаимодействие — 2021», в ходе которых российские и китайские моряки в акватории Японского моря отработали вопросы боевого и оперативного взаимодействия. Корабли отражали нападения условного воздушного противника, искали подводные лодки, наносили ракетные и артиллерийские удары по надводным целям, поднимали в воздух палубную авиацию.

После окончания первой фазы 18 октября группа из десяти судов международным водным путем через Сангарский пролив вышла в Тихий океан. С российской стороны в маневрах принимали участие два больших противолодочных корабля, два ракетных корвета и корабль измерительного комплекса, с китайской действовали два ракетных эсминца, два ракетных фрегата и судно снабжения.

Сангарский пролив представляет собой достаточно узкий — до 20 км (около 12 морских миль) — коридор между островами Хоккайдо и Хонсю. Согласно международному морскому праву пролив не препятствует прохождению по нему иностранных кораблей и судов, чем и воспользовалась совместная российско-китайская группа.

Японские и американские медиа живо осветили данное событие, в целом представляя проход кораблей как негативное и провокационное действие со стороны потенциального противника. Однако по существу предъявлять российским и китайским морякам было нечего — корабли действовали строго в рамках морских международных обязательств. Минобороны России этот поход описало сдержанно, чего нельзя сказать о Китае. Пекин громко заявил о демонстрации своего военно-морского флага в Тихом океане, охарактеризовав это как серьезное военное достижение.

На контроль действий совместной корабельной группы в проливе Токио выставил тральщики Aoshima и Izushima. Кроме того, с военно-воздушной базы в Хатинохе был поднят базовый патрульный самолет P-3C Orion. После того как совместная эскадра прошла пролив и повернула на юг, за ней по очереди следили эсминцы Yamagiri и Takanami — скажем прямо, не самые новые боевые единицы. В дальнейшем, когда российские и китайские корабли поднимали палубные вертолеты Ка-27 и Ка-28, японцы применяли истребители сил самообороны.

Пройдя вдоль японского побережья в соответствии с правилами международного морского судоходства, совместная группа обогнула Японию и 21 октября вошла в Восточно-Китайское море. Там и была проведена церемония расхождения российско-китайского отряда боевых кораблей после совместного патрулирования западной части Тихого океана.

Зеркальный ответ

Очевидно, что в действиях этой совместной группы мы увидели давно назревший ответ российских и китайских моряков после целого ряда провокационных действий со стороны ВМС США, использующих Японию как свою базу, а акваторию прилегающих морей — как операционное поле. В нем Штаты позволяют себе делать все, что им заблагорассудится.

Недавняя выходка в Южно-Китайском и Филиппинских морях сразу четырех авианосцев — двух американских, британского и японского универсального десантного корабля, приспособленного для базирования палубных истребителей вертикального взлета и посадки F-35B — потребовала вразумительного и качественного ответа. Его и продемонстрировала совместная российско-китайская корабельная группа.

Интересно, что ее корабли прошли не далее как в сотне миль от американской военно-морской базы Йокосука, являющейся передовой площадкой 7-го флота ВМС США. Там на постоянном базировании находятся атомный авианосец CVN-76 Ronald Reagan и несколько ракетных крейсеров и эсминцев — никто из них не вышел «встречать» российские и китайские корабли.

Сам авианосец с кораблями прикрытия только 17 октября вернулся из пятимесячного похода, и, похоже, команды уже не смогли по техническим и организационным причинам составить компанию своим российским и китайским «коллегам», отдав эту миссию на откуп японцам. Последние особо не спешили приближаться к совместной корабельной группе для «демонстрации своей решимости». А сто миль до Йокосуки — это вполне достижимое расстояние для ракетного вооружения, имеющегося на кораблях совместной эскадры.

То есть в рамках самообороны американцам стоило вывести навстречу хотя бы один свой эсминец, но они этого не сделали. Думать о том, что «не захотели» и не «уделили внимание», не приходится — слишком уж ВМС США чтят исполнение руководящих документов. И пропустить мимо такую эскадру не в их правилах. Значит, в российском и китайском военно-морских штабах знали, когда идти, чтобы уязвление американо-японского военно-морского самолюбия было более глубоким: потенциальный или прямой враг должен знать, что на его силу всегда найдется противодействие.

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