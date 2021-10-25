Журналисты CNN заявили о стабильном снижении рейтинга президента США Байдена

Вашингтон, 25 октября. Рейтинг американского президента Джо Байдена за последнее время сильно снизился, сообщают журналисты телеканала CNN.

Как отмечается в материале, в этом есть и позитивный сигнал, но не для Байдена, а для простых американцев. Это означает, что страна возвращается в нормальное русло, пишут авторы. Вместе с тем сейчас популярность главы Белого дома снизилась до рекордной отметки.

Опрос Института Гэллапа говорит, что его рейтинг составляет 42%, а эксперты из Квиннипэкского университета насчитали и того меньше — 37%. Одной из причин стали экономические проблемы в США, связанные с пандемией. Теперь американцы стали вновь ставить экономику на первый план, но Байден этими вопросами в полной мере не занимается, из-за этого падает рейтинг. Кроме того, американцы считают, что президент недостаточно интересуется инфляцией и высокими ценами.

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В основном Байден занимается проблемами инфраструктуры, но американцев это как раз не сильно беспокоит. Аналогичная ситуация с вопросом изменения климата, заключает CNN.

Ранее член Конгресса США Марджори Тейлор Грин предложила объявить импичмент Байдену из-за его сына Хантера. По словам республиканки, американский лидер попустительствовал коррупции и другим тяжким преступлениям, а его сын влиял на политику другого государства и получал подарки от иностранцев в обмен на оказание услуг, пишет НСН.

Как считает российский сенатор Алексей Пушков, рухнувшие надежды привели к падению рейтинга Джо Байдена. Его рейтинг показывает самые стремительные темпы падения за историю США со времен Второй мировой войны.