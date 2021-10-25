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Модель Сита Беллан заявила о возвращении в моду шапок с ушками
Шоу-бизнес
Модель Сита Беллан заявила о возвращении в моду шапок с ушками
instagram.com  /  @sitabellan

Мадрид, 25 октября. В 2000-е шапки с ушками можно было купить в любом торговом центре, а некоторые вязали их самостоятельно. По мнению стилистов, пора порыться в шкафах и достать уже почти забытый аксессуар.

Мода циклична, от этого никуда не деться. Именно по этой причине некоторые никогда не выбрасывают старые предметы одежды. Модницы 20 лет назад заказывали аксессуары с ушками своим бабушкам, а те делали так, чтобы получались квадратные (без отворота) или прямоугольные (с отворотом) шапки.

Вернулись в моду и шапки-кошечки. Те самые, которые во времена популярности эмо-культуры носила каждая вторая школьница. Но теперь эти шапки вошли в тренд не в мрачных, а напротив — в ярких и жизнерадостных красках.

Как и с чем носить такие шапки, рассказала и показала модель и диджей из Испании Сита Беллан. Она приехала погостить к бабушке в провинцию Мурсия и собрала лук цвета «клубничный торт».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Путешествие в 2000-е удалось. Помимо ангорской шапки с ушками котенка Сита надела футболку с сердечным принтом, а любимый рисунок той эпохи из бабочек перескочил на ее карамельную сумку. 

Сита Беллан по праву окрещена голосом моды нового поколения, которое устало от минимализма. Ее называют новой Пэрис Хилтон, несколько раз помноженной на Мэрилина Мэнсона. Ее стиль — чрезмерность, которой так не хватает современной молодежи.  

Ранее петербургский дизайнер Алеся Князева высказалась о гендерно-нейтральной моде. 

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