Модель Сита Беллан заявила о возвращении в моду шапок с ушками

Мадрид, 25 октября. В 2000-е шапки с ушками можно было купить в любом торговом центре, а некоторые вязали их самостоятельно. По мнению стилистов, пора порыться в шкафах и достать уже почти забытый аксессуар.

Мода циклична, от этого никуда не деться. Именно по этой причине некоторые никогда не выбрасывают старые предметы одежды. Модницы 20 лет назад заказывали аксессуары с ушками своим бабушкам, а те делали так, чтобы получались квадратные (без отворота) или прямоугольные (с отворотом) шапки.

Вернулись в моду и шапки-кошечки. Те самые, которые во времена популярности эмо-культуры носила каждая вторая школьница. Но теперь эти шапки вошли в тренд не в мрачных, а напротив — в ярких и жизнерадостных красках.

Как и с чем носить такие шапки, рассказала и показала модель и диджей из Испании Сита Беллан. Она приехала погостить к бабушке в провинцию Мурсия и собрала лук цвета «клубничный торт».